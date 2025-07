Ein Aussichtspunkt oberhalb der Weinbergslage Altenahrer Übigberg: Von hier oben sieht die Ortsgemeinde Altenahr aus wie eine Modellbaulandschaft – wie eine sehr idyllische. Der historische Bahnhof ist zu sehen, die Pfarrkirche, Hotels und Wohnhäuser. Was Besucher hier aber auch erblicken, sind mehrere Kräne, Baustellenfahrzeuge und eine Großbaustelle entlang der gegenüberliegenden Felswand – die Ahrtalbahn. Die Wunden im Ortsbild, die die Flutkatastrophe im Juli 2021 zurückgelassen hat, sind noch nicht ganz verheilt.

Einer, der hier zu Hause ist, ist Thomas Winges. Der 64-Jährige ist Inhaber der Touristikagentur Ahr-Eifel-Touren. Er bringt Touristen die Schönheit seiner Heimat näher: die Steillagen, den Weinbau, die wild-romantisch gelegene Burgruine Are, die über dem Ort thront.

Die Flut brachte viel Leid und Zerstörung ins Tal

Doch seit der Flut ist da noch etwas anderes. Sie brachte vom 14. auf den 15. Juli 2021 viel Leid und Zerstörung ins Ahrtal. Insgesamt starben bei dem Unglück 135 Menschen. Auch in Altenahr gab es Todesopfer. Häuser, Straßen und die Bahnstrecke wurden von den Wassermassen zerstört.

Auf einmal war da beides: die Schönheit der Landschaft – und die Zerstörung. Thomas Winges stellte sich als Gästeführer die Frage, welche Touren er Besuchern noch anbieten kann. „Wir haben gedacht, Weinbergswanderungen gehen eigentlich immer, weil in den Weinbergen ist nichts passiert, sie sind nach wie vor schön“, erzählt Winges von den Überlegungen im Spätherbst 2021.

„Und im Ort war damals noch eine ganz andere Welt.“

Gästeführer Thomas Winges über Altenahr nach der Flut

Doch auch die Weinbergstouren starten unten im Ort. „Und im Ort war damals noch eine ganz andere Welt“, erinnert sich der 64-Jährige. Er reagierte darauf mit seinem „Wandern zwischen den Welten“. Bei den Touren zeigt er Touristen, welche Schäden die Flut hinterlassen hat und wie es um den Wiederaufbau steht, bevor es in die heil gebliebene Welt geht: die beiden Weinbergslagen Altenahrer Übigberg und Altenahrer Eck.

Mit unserer Zeitung macht Thomas Winges eine kleine Runde durch Altenahr. Der Treffpunkt ist ein Kiesparkplatz neben dem Friedhof an der Altenburger Straße. Vor der Flut, so Winges, stand hier die alte Schule mit Wohnungen und Probenräumen fürs Blasorchester oder den Karnevalsverein. Heute beherbergt ein Container einen kleinen Supermarkt – das einzige Lebensmittelgeschäft, das es gerade in Altenahr gibt, berichtet der Gästeführer.

i Der Friedhof in Altenahr ist wieder schön hergerichtet worden. Thomas Winges zeigt bei seinen Führungen Bilder, wie verheerend es dort nach der Flut aussah. Tom Augustiniak

Der Friedhof nebenan, 2021 von der Flut überschwemmt, ist wieder ordentlich hergerichtet. Eine neue Friedhofskapelle befindet sich im Bau. „Die Leute kommen teils hierher und denken, das Tal ist längst wieder aufgebaut“, erzählt Thomas Winges. Aber: „Der Wiederaufbau, würde ich sagen, ist ein Wiederaufbau in vielen verschiedenen Geschwindigkeiten.“ So gebe es Gebäude, die komplett fertig saniert seien, andere im Bau oder in der Sanierungsphase und wiederum andere, an denen wohl seit der Flut nichts gemacht wurde.

Dafür sieht Winges unterschiedliche Gründe: Das Alter der Hausbesitzer sei ein entscheidender Faktor, auch wenn es etwa darum gehe, einen Kredit zurückzuzahlen. „Wenn ich ein gewisses Alter habe, überlege ich mir dreimal, ob ich das wieder so aufbauen will.“ Ob alle Menschen im Tal von ihrer Versicherung ausreichend entschädigt worden seien, sei eine andere Frage. „Drittes und viertes Problem sind wahrscheinlich auch Behörden und Politik“, meint Winges, „weil das deutlich zu kompliziert ist – das hört man zumindest immer wieder.“

An den Rundbögen der Brücke staute sich das Wasser

Der Rundgang geht weiter entlang der Altenburger Straße, Richtung Ortsausgang. Kurz hinter der Kurve spannt sich eine neue Brücke über die Ahr. „Die alte Eisenbahnbrücke stand genau an derselben Stelle“, erklärt Winges, „aber sie war durch die Flut derart beschädigt, dass man sie abreißen musste.“ Die vorherige Brücke hatte zwar „schöne Rundbögen“, erinnert sich der Gästeführer. Aber genau diese seien in der Flutnacht zum Problem geworden. Treibgut wie Baumstämme blieben darin hängen, versperrten den Durchfluss – und das Wasser staute sich auf.

„Wer ins Ahrtal fährt, wird überall Eisenbahnbaustellen sehen“, sagt Winges. Für ihn sind diese Baustellen aber ein positives Zeichen dafür, dass es mit dem Wiederaufbau vorangeht. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Remagen und Walporzheim konnte der Bahnbetrieb bereits Ende 2021 wieder aufgenommen werden. Zwischen Walporzheim und Ahrbrück war die Bahnstrecke durch die Flut jedoch komplett zerstört worden. Im Dezember möchte die Bahn die gesamte Ahrstrecke wieder in Betrieb nehmen.

i An der Altenburger Straße ist eine neue Eisenbahnbrücke entstanden. Die alte Brücke war durch die Wassermassen der Flut zu stark beschädigt worden. Cordula Sailer-Röttgers

Zwar höre man oft Kritik an der Bahn, so Winges. Aber sollte in diesem Jahr wirklich wieder der erste Zug von Bonn bis nach Ahrbrück rollen, sei das ein Lob wert. Denn: „Die Eisenbahn ist für das Ahrtal relativ wichtig“, sagt Thomas Winges. Dabei denkt er beispielsweise an Urlauber, die ins Tal radeln und mit der Bahn zurückfahren, oder an Tagestouristen – die Eisenbahn sei für sie eine gute Sache. „Sie können hierhin kommen, ein Gläschen Wein trinken und müssen sich keine Sorgen machen, nachher nicht mehr fahren zu können.“

Die Wanderung führt in die Seilbahnstraße. Sie wurde besonders hart von der Flut getroffen. „Hier sind 14 Häuser komplett verschwunden“, erzählt Winges, „teils sind sie in der Flutnacht zerstört worden, teils waren sie so stark beschädigt, dass man sie im Laufe der Zeit abreißen musste.“ Die Straße soll ein neues Gesicht bekommen. Geplant sei, auf dem ehemaligen Seilbahnparkplatz eine Grünanlage zu schaffen, erzählt der Gästeführer.

i Gästeführer Thomas Winges am Eingang der Seilbahnstraße: Hier sind zahlreiche Häuser von der Flut zerstört worden. Cordula Sailer-Röttgers

Derzeit befinde sich der Parkplatz noch in Privatbesitz, wie Altenahrs Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos auf Anfrage erklärt. Die Ortsgemeinde führe aktuell Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer. „Parallel dazu haben wir ein Konzept für die ,Ahrterrassen’ erarbeitet, die dort entstehen sollen“, schreibt Arathymos unserer Zeitung.

Die Terrassen sollen Raum für Gemeindefeste und touristische Veranstaltungen bieten sowie der Naherholung dienen. In unmittelbarer Nähe soll zudem ein neuer Supermarkt gebaut werden. Eine Vertragsunterzeichnung mit einem Investor stehe unmittelbar bevor. Es geht voran in Altenahr. Doch die Flut und ihre Folgen beschäftigen die Bewohner bis heute. Fünf bis sechs Jahre, so schätzt Arathymos, werde der Wiederaufbau seinen Ort noch begleiten.

Jedes Jahr kommen neue Restaurants und Lokalitäten dazu

In der Seilbahnstraße gibt es bereits positive Beispiele des Wiederaufbaus, wie Thomas Winges auf der Tour durch den Ort weiter berichtet: das Weingut Sermann mit seinem Restaurant Thüres, das Begegnungscafé „nur mut“ oder die Wein- und Fonduelounge Weineck. „Es werden jedes Jahr mehr Restaurants, Gaststätten und Lokalitäten, die wieder aufmachen“, sagt Winges, „und das ist natürlich für den Tourismus sehr gut.“

Apropos Tourismus: Wie reagieren die Touristen beim „Wandern zwischen den Welten“ – sind sie erstaunt über den Fortschritt im Tal oder verwundert, dass es noch immer Baustellen gibt? „Sie sind beides“, sagt Thomas Winges. Vor sanierten Häusern zeigten sie sich freudig, dass diese wieder schön hergerichtet sind, von Kellerresten und Flutruinen seien sie teils schockiert.

i Die Weinlounge Weineck gehört in der Seilbahnstraße zu den bereits sanierten Gebäuden. Eine Markierung unterhalb des Giebels zeigt den Wasserstand während der Flut im Juli 2021 an. Cordula Sailer-Röttgers

Tagestouristen kämen bereits wieder relativ viele ins Tal – vor allem aus dem Großraum Köln-Bonn-Düsseldorf. „Wenn wir hier Events haben wie den Weinfrühling oder den Weinherbst, dann sind sehr, sehr viele Touristen hier“, berichtet der Gästeführer.

Das Publikum habe sich verjüngt. Zum einen liege Wandern im Trend, zum anderen seien auch einstige Fluthelfer unter den Gästen. „Es gibt sehr viele, die früher hier mal geholfen haben und Touren ins Ahrtal organisieren, um zu helfen, aber auch um zu zeigen, wie weit es schon fortgeschritten ist“, weiß Winges.

Die Zahl der Tagestouristen nähert sich dem Niveau von vor der Flut

Beim Tagestourismus liegen die Besucherzahlen bereits wieder in der Nähe der Vor-Corona-Zahlen von 2019. Das bestätigt unserer Zeitung Andreas Lambeck, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus. „Dies führen wir auf unsere Kernthemen Events, Wein, Erlebnis und Wandern zurück“, sagt Lambeck.

Doch was die Übernachtungen angehe, liege das Ahrtal noch weit von den Zahlen von vor der Flut entfernt. Im Jahr 2019 seien ungefähr 1,4 Millionen Übernachtungen verzeichnet worden. Im vergangenen Jahr waren es 760.000. „Das liegt zum einen daran, dass noch nicht wieder ausreichend Betten zur Verfügung stehen, vor allem an den Wochenenden der Hauptsaison“, schreibt Lambeck unserer Zeitung. Waren es 8325 Gästebetten im Jahr 2019, so lag deren Stand im Juni dieses Jahres bei etwa 6400, wie Lambeck berichtet.

„Die Gästeschaft ist vielfältiger geworden, was Alter und Ausrichtung betrifft.“

Andreas Lambeck, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus

Voraussichtlich im Dezember werde das Hotel Alex an der Therme in Bad Neuenahr neu eröffnet. Zudem starteten in diesem Jahr die Sanierungsarbeiten im Dorint-Hotel Bad Neuenahr. „Angestrebt wird eine Eröffnung 2027“, schreibt Lambeck. Zu den noch fehlenden Betten komme hinzu, „dass Gäste im Durchschnitt zwei bis drei Übernachtungen bleiben“, so der Geschäftsführer. Vor der Pandemie und der Flut habe der Durchschnitt bei vier Übernachtungen gelegen.

Bestätigen kann Lambeck auch den Eindruck von Thomas Winges, dass sich die Urlauber-Klientel gewandelt hat. Dies sei bereits seit 2019 zu spüren. „Die Gästeschaft ist vielfältiger geworden, was Alter und Ausrichtung betrifft“, berichtet der Geschäftsführer. Die Pandemie habe „heimische Gefilde mehr in den Fokus gerückt“. Zudem hätten Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren einen neuen Boom erlebt – „gerade auch bei jüngeren Menschen und Familien“.

i In Altenahr erstrahlt beispielsweise das Hotel Ruland in neuem Glanz. Doch die Bettenkapazität wie vor der Flut ist im Tal noch nicht wieder erreicht. Tom Augustiniak

Nach der Flut seien außerdem neue Veranstaltungen entstanden, wie beispielsweise der Weinfrühling und der Weinherbst Mittelahr oder der Ahr-Wein-Walk. Diese lockten alle Generationen ins Tal. Und auch Andreas Lambeck weist darauf hin, dass immer wieder einstige Fluthelferinnen und -helfer ins Ahrtal reisen.

Thomas Winges nimmt unsere Zeitung derweil mit zu einem weiteren Schauplatz der Flutkatastrophe – in die Tunnelstraße zum einstigen Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr. Deren Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1868. Nach eigenen Angaben ist sie die älteste Winzergenossenschaft der Welt. In den 1980er-Jahren fusionierte die ursprüngliche Winzergenossenschaft Mayschoss mit der Genossenschaft Altenahr, 2009 kam noch die Genossenschaft Walporzheim dazu.

Gebäude der Winzergenossenschaft prägt das Ortsbild

„Das Gebäude gehört jetzt der Ortsgemeinde Altenahr“, sagt Winges. Auf einem Schild neben der Eingangstür weist die Genossenschaft noch auf die Adresse ihrer neuen Vinothek im Ort hin. An einem Fenster im ersten Stock klebt ein weißer Zettel. „Das war der Wasserstand in diesem Gebäude“, erklärt Winges. Er schätzt, dass das Haus irgendwann zwischen 1890 und 1900 entstanden ist. „Solche alten Gebäude prägen das Ortsbild, und es wäre eine Schande, wenn sie weg wären.“

Das Genossenschaftsgebäude soll zum neuen Gemeindehaus umgebaut werden. „Zur Entscheidung über Renovierung oder Neubau laufen derzeit statische Untersuchungen und Schadstoffgutachten“, erklärt Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos. Geplant sei ein Bau, der auch extremen Hochwasserereignissen standhalte. Und: „Die Optik werden wir auf jeden Fall erhalten“, sagt Arathymos mit Blick auf die alte Steinfassade. Ob das Originalgebäude in einen Neubau integriert oder im Neubau die Optik des Originals nachgebildet werde, sei derzeit noch nicht klar.

i Das einstige Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr soll zum Gemeindehaus umfunktioniert werden. Die Optik des Gebäudes soll erhalten bleiben. Cordula Sailer-Röttgers

Nur einen Steinwurf von dem alten Genossenschaftshaus entfernt, kommen die Engelsley-Tunnel aus der Felswand. „Der erste, der kleinere Tunnel ist für Radweg und Fußgänger, der zweite, jetzt vergrößerte Tunnel, ist für die Eisenbahn“, erklärt Winges. Für die Elektrifizierung der Bahnstrecke musste der Eisenbahntunnel vergrößert werden. Die alte Rundbogenbrücke, die vom Tunnelausgang in den Ort hineinführte, hat die Flutkatastrophe nicht überlebt. Sie musste neu gebaut werden.

Was sich Thomas Winges bis zum nächsten Flutjahrestag wünscht? Dass die Wiederherstellung und Sanierung öffentlicher Einrichtungen wie der Schulen weiter voranschreiten. Und noch etwas: „Es wäre sehr schön, wenn der Radweg und die Eisenbahn durchgängig befahrbar wären.“

i Für die Elektrifizierung der Bahnstrecke musste der Engelsley-Tunnel (rechts) vergrößert werden. Cordula Sailer-Röttgers

Die Bahn will im Dezember die komplette Ahrstrecke wieder in Betrieb nehmen. Und was ist mit dem Ahrradweg? „Am Lückenschluss zwischen Altenahr und Walporzheim wird mit Hochdruck gearbeitet“, schreibt Andreas Lambeck, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus, unserer Zeitung. Derzeit entstünden alle Streckenteile des Radwegs, die parallel zur Bahnstrecke verlaufen. „Diese Teilstücke werden im Winter 2025/26 fertiggestellt sein“, so Lambeck. Danach folgten die weiteren Teilstücke.

„Wir gehen davon aus, dass große Teilbereiche des Ahrradweges 2026 wieder hergestellt sind“, schreibt Lambeck. Wann der Lückenschluss des Radwegs vollständig abgeschlossen sein wird, könne noch nicht abgeschätzt werden.

Thomas Winges ist im Tal daheim, er will bleiben

Wenn es um die Infrastruktur geht, lassen sich die Wunden der Flut mit Baustoffen wie Beton, Steinen und Stahl kitten. Doch was ist mit den Menschen im Tal – haben sie die Katastrophe bereits verarbeitet? „Viele werden sie vielleicht verarbeitet haben, manche werden es nie verarbeiten, bei einigen wird es noch eine gewisse Zeit lang dauern“, schätzt Thomas Winges. Es komme immer darauf an, wie man die Flutnacht erlebt habe.

So mancher hat nach dem Unglück das Tal verlassen. Thomas Winges ist geblieben, sein eigenes Haus war nicht von der Flut betroffen. „Ich bin hier geboren, ich lebe hier seit meiner Geburt und hatte nie das Bedürfnis wegzuziehen“, sagt er. Altenahr ist seine Heimat.