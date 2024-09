Anzeige

Wilhelm Lausberg & Co: Multilingualität und Integration als Erfolgsfaktoren

Von Teamgeist

i Foto: Marc Lausberg

Die Wilhelm Lausberg & Co GmbH & Co KG vereint Tradition und Innovation. Mit über 10 Nationalitäten im Team und dem Fokus auf Multilingualität und Integration schafft das Familienunternehmen eine einzigartige Arbeitsatmosphäre, in der moderne Technik und menschliche Förderung im Mittelpunkt stehen.