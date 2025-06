20 Jahre Lava-Dome Mendig

Auch nach 20 Jahren sind der Lava-Dome und die einzigartigen Lavakeller eine der großen Vulkanpark-Attraktionen mit mittlerweile weit über einer Million Besuchern. Pünktlich zum runden Geburtstag gibt es auch ein Jubiläumsprogramm mit zahlreichen Höhepunkten.

Übrigens an jedem 20. im Monat heißt es im Jubiläumsjahr ab Juli 20 Prozent Rabatt auf den Museums-Eintrittspreis für Tagesgäste. Darüber hinaus steigt am Mittwoch, 23. Juli – im Rahmen des Kindertages der „Nacht der Vulkane“– eine spannenden Fledermaus-Rallye und das „Drachenkino“ im Lava-Dome. Der Sonntag, 27. Juli, steht dann ganz im Zeichen der Dinosaurier oder kurz und knapp: Urzeit-Riesen zum Anfassen und Bestaunen. Eine Fotobox trägt dazu bei, dass der Tag im Lava-Dome unvergessen bleibt.

Apropos, nicht zu vergessen sind natürlich die „alltäglichen Höhepunkte“: Im Lava-Dome können die Besucherinnen und Besucher im Rahmen der interaktiven Ausstellung und einem multimedialen Vulkanausbruch tief in die explosive Entstehungsgeschichte der Vulkanischen Osteifel eintauchen. Dazu lohnt sich auch der Weg in die wenige hundert Meter entfernten Lavakeller, der über eine Treppe mit 150 Stufen, aber auch mit einem Aufzug erreichbar ist. 30 Meter tief unter der Erde bietet sich im Rahmen einer Führung ein atemberaubender Blick auf meterhohe Basaltsäulen und das Eintauchen in die jahrhundertealte Abbaugeschichte der Basaltlava. Neben öffentlichen Führungen ohne Voranmeldung sind private Führungen auf Anfrage möglich.

Viele Lava-Dome- und Lavakeller-Gäste kommen auch aus dem benachbarten Ausland. Sie können sich seit Sommer 2024 über die App-basierte Möglichkeit freuen, die Lavakeller Führungen erstmalig auch in englischer, französischer und niederländischer Sprache erleben zu können.

Und das ist nur ein Ausschnitt aus dem Programmangebot des Lava-Domes. Zuletzt machte bereits Stephan Maria Glöckner, unter anderem Sänger des Sting-Police-Projektes „Stingchronicity“ – das 2024 an der SAT1-Show ‚The Tribute‘ teilnahm – den Lavakeller zusammen mit Winfried Schuld (Piano) und Achim Klein (Kontrabass und Bass) zum Konzertsaal. Das exklusive „Stehkonzert“ konnte von rund 60 Musikfans genossen werden, die Glöckners melodiöse Interpretationen und zum Teil tiefgehenden Texte seiner eigenen Stücke mit großem Beifall honorierten. Und die gecoverten Songs - Hits von Sting, Joe Jackson und „Tears for fears“ – weckten nicht nur bei den reiferen Besucherinnen und Besuchern Erinnerungen.

Weitere Informationen im Internet unter: www.lavadome.de