Weise und Gerecht - Die Bienen errichten den perfekten Staat

Am 21.06. feiert ein außergewöhnliches Musical bei den Burgfestspielen Premiere: „Süßes Gold“, eine Uraufführung von Tom van Hasselt, Regie Alexander May, ist eine unterhaltsame und eindringliche Lektion in Politik. Zwischen Streik und Rebellion, Patriachat und Gleichberechtigung zeigen uns die Bienen den Weg in den perfekten Staat. Das geht nicht ohne Humor und sehr viel Musik.