Die Burg Nassau erstrahlt in neuem Glanz! Nach umfangreichen Sanierungen öffnet die Gastronomie ab dem 1. April wieder ihre Tore. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot, spannende Events und eine historische Kulisse mit einzigartigem Flair.

Die imposante Burg Nassau, ein bedeutendes Wahrzeichen an Lahn, Rhein und Mosel, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Um das Jahr 1100 erbaut, war sie lange Zeit Schauplatz zahlreicher Streitigkeiten. Heute entwickelt sich das geschichtsträchtige Bauwerk zu einem attraktiven Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt.

Neues Gastronomie-Konzept ab April

Ab dem 1. April öffnet die Burg Nassau ihre Tore für Genießer. Tobias Konrädi übernimmt die Gastronomie und bringt frischen Wind auf die Burg. Im Burg-Bistro werden deftige Suppen, Eintöpfe und kalte Speisen serviert. In der Burgschenke entsteht ein gemütliches Restaurant, das am Wochenende Spezialitäten wie Wildschweinburger, Rumpsteak und vegetarische Gerichte anbietet. Neben dem regulären Betrieb können Gäste auch Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Rittermahle in der historischen Kulisse erleben.

i Tobias Konrädi

Sanierung und barrierefreier Ausbau

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) investiert weiter in die Sanierung der Burg. Ab Herbst 2025 wird der Innenhof barrierefrei umgestaltet. Auch das Palais wird modernisiert, sodass das Trauzimmer aus dem zweiten Stock des Bergfrieds ins Erdgeschoss verlegt werden kann. Zusätzlich wird in den Erhalt der historischen Bausubstanz investiert, um die Nutzungsmöglichkeiten weiter auszubauen.

Engagement für die Region

Mit Unterstützung der Stadt Nassau und vieler engagierter Helfer wurde die Burg Nassau bereits mit neuen Geräten ausgestattet. Besonders der erste Beigeordnete Uli Pebler begleitet das Projekt mit großer Begeisterung und steht Tobias Konrädi mit Rat und Tat zur Seite. Seine Unterstützung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der neuen Pläne.

Ein neues Kapitel für die Burg Nassau

Mit einem überarbeiteten gastronomischen Konzept, neuen Eventmöglichkeiten und der kontinuierlichen Modernisierung entwickelt sich die Burg Nassau zu einem lebendigen Treffpunkt für Besucher und Einheimische. Die gelungene Verbindung von Tradition und Innovation macht sie zu einem einzigartigen Ausflugsziel in Rheinland-Pfalz.

i Das Team der WFG Rhein-Lahn, v.l.: Jutta Schützdeller, Tanja Steeg, Andreas Minor und Nadine Hehner. Foto: WFG Rhein-Lahn Wirtschaftsförderung Rhein-Lahn

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn mbH

Insel Silberau 1

56130 Bad Ems

Mail: wfg@rhein-lahn.rlp.de



Tel.: Tanja Steeg: 02603/ 972-194

Tel.: Jutta Schützdeller: 02603/ 972-263