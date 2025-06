Online einen Baum im FriedWald Neuwied-Monrepos auswählen

Bestattungen im FriedWald Neuwied-Monrepos werden immer beliebter. Seit der Bestattungswald in 2021 eröffnete, haben viele Menschen dort ihre letzte Ruhe gefunden. Das Besondere an einem Baumgrab ist nicht nur die Nähe zur Natur und viel Freiheit in der Gestaltung des letzten Abschieds. FriedWald ist auch ein Vorsorgeangebot. Das heißt: Die Waldbestattung kann bereits zu Lebzeiten vorgeplant werden – sogar online von zu Hause aus.

Im FriedWald-Onlineshop sind alle verfügbaren Bäume übersichtlich dargestellt.

Letzte Ruhestätte im Wald

Im FriedWald Neuwied-Monrepos verbleibt die Asche der verstorbenen Person in einer biologisch abbaubaren Urne, sodass sie irgendwann automatisch wieder in den Kreislauf der Natur übergeht. Auf www.friedwald.de/shop/neuwied-monrepos können Interessierte einen virtuellen Rundgang machen, sich online die verfügbaren Bäume anschauen und einen Urnenplatz darunter kaufen oder reservieren. Das ist insbesondere interessant für Menschen, die nicht mehr mobil sind, oder für solche, die vom gewünschten Wald zu weit entfernt wohnen. Auch Bestattungsunternehmen können sich online Bäume anschauen und das Waldbegräbnis in ihr Angebot aufnehmen.

i Der Waldplan und ein Pavillon stehen am Waldeingang zum FriedWald Neuwied-Monrepos. FriedWald GmbH

So funktioniert der virtuelle Spaziergang

Ein Online-Besuch im FriedWald Neuwied-Monrepos vermittelt durch digitale Aufnahmen einen Eindruck des Baumes und zeigt neben Größe und Wuchsform auch seine genaue Lage an. So erfährt man beispielsweise, wie weit der Grabplatz vom Parkplatz entfernt ist. Für eine Urnenbestattung im FriedWald gibt es unterschiedliche Gräber an verschiedenen Baumarten. Je nach Wunsch suchen Interessierte einen oder mehrere Einzelplätze an einem gemeinschaftlich genutzten Baum oder einen ganzen Baum exklusiv für die Familie oder den Freundeskreis aus. Die konkreten Kosten können transparent online oder im Wald direkt nachgelesen werden.

Einen ersten Eindruck vom FriedWald Neuwied-Monrepos bekommen Sie unter www.friedwald.de/neuwied.

