Mit dem Doppelstock-Bus ins Abenteuer – die Linie 800 verbindet Stadt, Wald und Wissen

Die Schnellbuslinie 800 verbindet die Städte Idar-Oberstein und Trier auf direktem Weg und ist damit eine wichtige Lebensader für die Region Hunsrück-Hochwald. Von Montag bis Freitag im Stundentakt sowie am Wochenende und an Feiertagen im Zweistundentakt bietet sie eine komfortable und umweltfreundliche Alternative zum Auto – ob für Berufspendler:innen oder Freizeitgäste.

Auf Spurensuche mit dem Ranger

Ein echtes Naturerlebnis wartet im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Die Wälder des Parks zeichnen sich durch ihre Artenvielfalt, Ruhe und Ursprünglichkeit aus. Ob bei einer Wanderung, einer Radtour mit Freunden oder einer geführten Rangertour – hier lässt sich Natur hautnah erleben. Die Buslinie 800 bringt Besucher:innen bequem bis zum Nationalpark-Tor Hunsrückhaus/Erbeskopf, dem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen rund um den höchsten Berg von Rheinland-Pfalz.

Die Ressource Wasser neu erleben

Auch Wissensdurstige kommen auf ihre Kosten: Das interaktive WasserWissensWerk in Kempfeld bietet spannende Einblicke in den Weg des Trinkwassers – von der Gewinnung bis zur Verteilung. Besonders Familien schätzen die Ausstellung, in der große und kleine Entdecker:innen gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Die Linie 800 hält an der Haltestelle „Kempfeld, Katzenloch Idarbach“, von der aus das WasserWissensWerk in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist.

Und das Beste: Die Fahrt im geräumigen Doppelstock-Bus ist bereits Teil des Erlebnisses – mit Panoramablick auf die vielfältige Landschaft des Hunsrücks. So wird schon die Anreise zum Ausflug.

Bitte beachten: Aufgrund einer Baustelle in Tiefenstein nimmt die Linie 800 aktuell eine geänderte Strecke. Alle Informationen zu Fahrplanänderungen finden Interessierte unter www.rnn.info.