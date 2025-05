Auf Entdeckungsreise mit Laachus – Die Vulkanregion Laacher See hautnah erleben

Nachdem Laachus bereits einige spannende Highlights entlang seiner Route erkundet hat – von geheimnisvollen Kratern bis zu brodelnden Quellen – macht er sich nun voller Neugier auf den Weg zu weiteren faszinierenden Entdeckungen.

Ein weiteres faszinierendes Ziel ist das Römerbergwerk Meurin, die größte römische Untertage-Tuffgrube nördlich der Alpen. Hier taucht Laachus in die antike Welt der Steinmetze ein und erkundet die unterirdischen Stollen, in denen einst römische Arbeiter den wertvollen Tuffstein abbauten. Über Stege und Rampen hinweg eröffnet sich ein einmaliger Blick auf diese außergewöhnliche Arbeitswelt. Sogar ein antiker Baukran, eine wasserbetriebene Steinsäge und mittelalterliche Werkstätten sind hier zu entdecken. Ein besonders weiser Quaderstein offenbart ihm schließlich einen entscheidenden Hinweis: Die Lösung seines Rätsels könnte am Krufter Waldsee zu finden sein – einer ehemaligen Bimsgrube.

i Eiffel Tourismus

Die Reise endet in Mendig, wo Laachus im Lava-Dome endlich die Antwort auf seine große Frage erhält. In dieser interaktiven Erlebnisausstellung taucht er tief in die Welt der Vulkane ein. Modelle, Animationen und multimediale Stationen zeigen anschaulich, wie Feuerberge entstehen und warum sie ausbrechen. Ein besonderes Highlight ist das Erdbeben-Simulationsmodell, das spürbar macht, welche Kraft im Inneren der Erde wirkt.

Doch das Beste wartet unter der Erde: die Lavakeller von Mendig. Vor tausenden von Jahren hat ein gewaltiger Vulkanausbruch hier eine bis zu 30 Meter dicke Basaltschicht hinterlassen. Die Menschen begannen im Mittelalter, diesen Basalt abzubauen und schufen dabei ein riesiges Labyrinth aus unterirdischen Hohlräumen. Die Temperatur in den Lavakellern bleibt das ganze Jahr über konstant bei etwa sechs bis neun Grad – ideale Bedingungen für die Bierlagerung, weshalb Mendig einst als „Stadt der Bierbrauer“ bekannt war.

Hier, tief unter der Erde, bekommt Laachus endlich die erlösende Antwort: Sein Körper besteht aus Bims, einem Vulkangestein, das durch die schnelle Abkühlung gasreicher Lava entstanden ist. Die vielen kleinen Hohlräume in seinem Inneren machen ihn so leicht, dass er auf Wasser schwimmen kann.

i Eiffel Tourismus

Das große Finale seiner Reise ist die Nacht der Vulkane, die jedes Jahr in der letzten Juliwoche stattfindet. Dieses Spektakel lässt die Vergangenheit lebendig werden und begeistert Besucher mit Lichtshows, Feuershows und einer beeindruckenden Inszenierung eines Vulkanausbruchs. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die Faszination der Vulkane hautnah erleben möchten.

Insgesamt 13 Highlights warten darauf, entdeckt zu werden – eine Reise durch die Vulkanregion Laacher See, die Geschichte, Natur und Wissenschaft auf einzigartige Weise verbindet.

