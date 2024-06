JOBNOX® 2024: Karrieremesse im Rhein-Lahn-Kreis am 14. und 15. Juni

Besuchen Sie die JOBNOX® 2024 am 14. und 15. Juni im Limeskastell Pohl und entdecken Sie spannende Jobs, Karrierechancen und Ausbildungsplätze. Mit 330 Ausbildungsberufen, 450 offenen Stellen und einer exklusiven Matchmaking-App bietet die Messe einzigartige Einblicke in die Wirtschaft der Region.

Besuchen Sie die JOBNOX® 2024 im Rhein-Lahn-Kreis und entdecken Sie zahlreiche Jobs, Karrierechancen und Ausbildungsplätze! Die Messe findet am Freitag, den 14. Juni, und Samstag, den 15. Juni, rund ums Limeskastell in Pohl von 8.30 bis 18.30 Uhr statt.

Jobs, Karrierechancen und Ausbildungsplätze im Rhein-Lahn-Kreis

Erleben Sie ein umfangreiches Bühnenprogramm und jede Menge spannende Aktivitäten. Bereits am Donnerstagabend, wenn die letzten Lichter in den Zelten auf dem Gelände des Limeskastells ausgehen, liegt eine ganze Woche Vorbereitung hinter den Veranstaltern und Ausstellern.

Eine Plattform für Unternehmen und junge Talente

Die Messe bietet Unternehmen des Landkreises die Möglichkeit, sich als attraktive Arbeitgeber und Ausbildungsstätten zu präsentieren. Mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern bietet die JOBNOX® 2024 genügend Platz, um die Vielfalt und Stärke der regionalen Wirtschaft zu zeigen.

Matchmaking-App und individuelle Begleitung

Ein besonderes Highlight ist die exklusive Matchmaking-App. Schülerinnen und Schüler können ihre persönlichen Profile erstellen, die Stärken und Interessen abbilden. Die App sucht nach passenden Übereinstimmungen und empfiehlt gezielt Unternehmen auf der Messe. Weitere Informationen und der QR-Code zur Matchmaking-App sind auf der Website unter „Schülerinnen und Schüler“ direkt auf der Startseite zu finden.

Landrat Jörg Denninghoff über die JOBNOX®

Landrat Jörg Denninghoff, der gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft die Messe veranstaltet, sieht die JOBNOX® als wichtigen Faktor im Standort-Marketing. „Viele Unternehmen hier aus dem Rhein-Lahn-Kreis liefern Produkte und Dienstleistungen in die Welt, ohne dass die Menschen in direkter Nachbarschaft davon wissen. Die JOBNOX® bietet einen einzigartigen Einblick in die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft.“

Karrierechancen in der Region

Auf der JOBNOX® 2024 können Sie 330 Ausbildungs- und Duale Studienberufe sowie 450 offene Fachkräftestellen entdecken. Das Gelände rund um das Limeskastell Pohl verbindet dabei die Wirtschaftskraft der Region mit schöner Natur, touristischen Attraktionen, Freizeitmöglichkeiten und Kulinarik.

Mehr Details zur Messe und den Ausstellern finden Sie auf www.jobnox.de.

Veranstalter: Rhein-Lahn-Kreis und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH

Besuchen Sie die JOBNOX® 2024 und entdecken Sie Ihre Karrierechancen im Rhein-Lahn-Kreis. Erstellen Sie noch heute Ihr Profil in der Matchmaking-App und finden Sie die für Sie passenden Unternehmen.

