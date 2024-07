JOBNOX 2024: Erfolgreiche Jobmesse im Rhein-Lahn-Kreis begeistert Besucher und Aussteller

Anzeige

Bilanz der JOBNOX 2024

Die Zelte sind abgebaut, die Unternehmen und die Veranstalter ziehen Bilanz. Wie war die JOBNOX 2024? Tanja Steeg, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn, hat darauf eine eindeutige Antwort: „Wir konnten mit der JOBNOX®2024 das Messeerlebnis und das Messeergebnis noch einmal verbessern. Mit 110 Ausstellern und rund 8.000 Besuchern haben wir alleine schon von der Größe her um 30 Prozent deutlich zugelegt. Unsere vorbereitende Arbeit mit Ausstellern und 16 Schulen aus dem Kreisgebiet haben es möglich gemacht, dass wir in diesem Jahr schon am Freitagvormittag 2.000 Schülerinnen und Schüler vor Ort hatten. Mit insgesamt fünf Parkplätzen, die mit Hilfe der beiden FFW-Fördervereine aus Lollschied und Pohl durch die Besucher angefahren werden konnten, war das Parken in diesem Jahr sehr entspannt.“

Foto: Mit der Matchmaking App konnten Schülerinnen und Schüler auf der Messe ihre persönlichen Stärken und Interessen besser kennenlernen. Fotos: Friedhelm Schierle/MehrWert Rhein-Lahn

Der JOBNOX-Spirit

Vor allem aber zeigt sich im zweiten Jahr der Großveranstaltung, dass neben dem „Job-Aspekt“ noch ganz andere Dinge auf der Messe eine Rolle spielen. „Es gibt ihn, den ‚JOBNOX-Spirit‘“, sagt Andreas Minor, stellvertretender Geschäftsführer der WFG Rhein-Lahn. „Natürlich steht die Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vordergrund, ob als Auszubildende oder Fachkräfte, aber der Zusammenhalt der Unternehmen, die Freude, gemeinsam an etwas so Großem für die Region zu arbeiten und das gegenseitige Kennenlernen spielt eine immer größer werdende Rolle.“

Unternehmenspräsentation im Rhein-Lahn-Kreis

Und so kann die JOBNOX® inzwischen durchaus als große Präsentation der unternehmerischen Stärke des Rhein-Lahn-Kreises angesehen werden. Hier zeigt der Landkreis, was in ihm steckt, und das ist mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Unternehmen beachtlicher Größe, international agierende Konzerne, innovative Start-ups und erfahrene Traditionsunternehmen – das alles findet sich im Rhein-Lahn-Kreis, neben der Tatsache, dass es ein guter Ort zum Leben ist. Titan, der mehr als zwei Meter große Roboter, der an beiden Tagen im Zelt A unterwegs war und die Besucherinnen und Besucher mit seinen Auftritten begeisterte, fasste es so zusammen: „Ich dachte, ich wäre hier der Star, aber in Wirklichkeit sind es all die Unternehmen hier! Respekt Leute!“

Feedback zur JOBNOX 2024

„Die Rückmeldungen zur Messe sind enorm wichtig, um die Veranstaltung weiterzuentwickeln,“ sagt Tanja Steeg und verweist auf die Ergebnisse des digital mittels QR-Code eingeholten Feedbacks, das inzwischen sowohl von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Ausstellern und Besuchern in mittlerer dreistelliger Summe schriftlich vorliegt. Mehr als 96 Prozent der Rückmeldungen beschrieben die Messe als „sehr gut“ oder „gut“, 95 Prozent der ausstellenden Unternehmen sind überzeugt, dass die Veranstaltung den Bekanntheitsgrad ihrer Firma erhöht. Die einzigartige Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler durch die „Matchmaking-App“ halten nahezu 70 Prozent der Unternehmen für zielführend und hilfreich und so gibt es eine erfreuliche Quote von 50 Prozent an Ausstellern, die durch ihr Engagement auf der Messe bereits Auszubildende und Praktikanten gewinnen konnten.

Foto: Friedhelm Schierle _ RLP-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt war begeistert von der Messe. Sie nahm sich viel Zeit für eine ausführlichen Rundgang und sprach mit den Ausstellern./MehrWert Rhein-Lahn

Erfolg bei der Fachkräftegewinnung

Aber nicht nur das Finden von Auszubildenden, auch in Sachen Fachkräftegewinnung kann die JOBNOX®2024 als Erfolg gewertet werden. Mehr als 75 Prozent der Aussteller konnten vielversprechende Gespräche mit Fachkräften für ihre auf den drei Jobwalls gezeigten 450 offenen Fachkräfte-Stellen führen. Erste Verträge wurden noch auf der Messe geschlossen. Am Ende der Veranstaltung lies Landrat Jörg Denninghoff wissen, dass die JOBNOX® im nächsten Jahr in die dritte Runde gehen wird. Am 23. und 24. Mai 2025 öffnen sich dann wieder die Tore am Limeskastell in Pohl und man darf gespannt sein, was es dann wieder alles zu sehen und erleben gibt.