HEIMATLIEBE – Ich kaufe, esse, lebe lokal!

Heimatliebe?

Heimat – der Duden beschreibt dieses Wort so: „Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend.“

Heimat bedeutet Verbundenheit mit unserer Region, aber auch mit den Menschen die diese Region prägen. Hand auf’s Herz – kennen Sie einen oder mehrere Gastronomen oder Einzelhändler mit tollem Sortiment an Produkten in den anderen Verbandsgemeinden, abseits Ihrer eigenen? Schauen Sie doch gleich mal vorbei auf unseren Webseiten oder im Youtube-Kanal der Wirtschaftsförderung.

Trend: Buy local!

Das Thema „buy local“, also das Einkaufen und konsumieren vor Ort, gilt als ein Trend, der vor allem auch durch das Thema Nachhaltigkeit geprägt wird. Wer vor Ort einkauft oder essen geht, unterstützt nicht nur den Unternehmer in seiner Heimat, sondern spart in der Regel auch Wegstrecke, Logistik und Verpackungsmaterial.

Anfang des Jahres entstand die Serie „Heimatliebe“, die in jeder Region unseres Kreises Gastronomen und die stationären Einzelhändler in den Blick rückte. In der mittlerweile abgeschlossenen Kampagne haben wir über 90 regionale, lokale Anbieter im Rhein-Lahn-Kreis für Sie in kurzen, inspirierenden Videoclips eingefangen. Lassen Sie zu einem Ausflug in heimische Gastronomie oder zum Shoppen beim Einzelhändler vor Ort verführen. Dabei werden Sie überrascht sein von der Einzigartigkeit des jeweiligen Einzelhändlers und Gastronomiebetriebs hier bei uns im Rhein-Lahn-Kreis.

Sie finden die Trailer sortiert nach Verbandsgemeinden auf der Homepage der WFG Rhein-Lahn, unter dem Link: heimatliebe.wfg-rheinlahn.de