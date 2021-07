Den Blick nach vorne richten und positive Aufbruchsstimmung für unsere Einzelhändler in den Einkaufmittelzentren und die Gastronomie erzeugen, das ist das Ziel der Kampagne der Wirtschaftsförderung Rhein-Lahn mbH gemeinsam mit den Verbandsgemeinden und Städten im Rhein-Lahn-Kreis und TV-Mittelrhein.

Anknüpfend an die Aktion „Heimatliebe – ich kaufe, esse, lebe lokal“ startete im März diese überwiegend auf Social-Media ausgerichtete Kampagne.

Wir möchten unseren Beitrag leisten, wieder Kraft und Mut für die Zukunft zu schöpfen, so Landrat Frank Puchtler.

Tanja Steeg, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn ergänzt: „ Aus jeder Verbandsgemeinde werden Einzelhändler und Gastronomen in diesen kurzen, dynamischen Trailern zu Wort kommen und deutlich machen, warum es sich lohnt zu ihnen zu kommen. Im Fokus steht die Einzigartigkeit des jeweiligen Einzelhändlers und Gastronomiebetriebs.“

Insgesamt 72 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis kommen in insgesamt 24 Kurztrailern von etwa 1:35 Minuten zu Wort, weitere Produktionen können bei Bedarf folgen. „Da die Trailer regional je Verbandsgemeinde gebündelt sind, eignen sie sich auch zur Verwendung im regionalen Stadtmarketing und dürfen selbstverständlich auch von den teilnehmenden Akteuren verwendet werden“, erläutert Tanja Steeg. Die Kampagne finden sie auf den Facebook-Seiten des Rhein-Lahn-Kreises und TV Mittelrhein sowie unter folgendem Link: heimatliebe.wfg-rheinlahn.de/

Warum Heimatliebe?

Heimat – der Duden beschreibt dieses Wort so: „Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend.“

Heimat bedeutet Verbundenheit mit unserer Region, aber auch mit den Menschen die diese Region prägen. Hand auf’s Herz – kennen Sie einen oder mehrere Gastronomen oder Einzelhändler mit tollem Sortiment an Produkten in den anderen Verbandsgemeinden, abseits Ihrer eigenen? Mit dieser Kampagne möchten wir unseren Bürgern Lust machen auf Shopping und Restaurantbesuche in unserer schönen Heimat – dem Rhein-Lahn-Kreis. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich beim Blick in die knackig kurzen Trailer überraschen und einladen – im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten, die hoffentlich bald erweitert werden können!