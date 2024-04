Berufliche Chancen bei der JOBNOX®2024 im Rhein-Lahn-Kreis

Auf der JOBNOX®2024 am 14. und 15 Juni am Limeskastell in Pohl zeigen 110 Unternehmen ihre Arbeitswelt und haben jede Menge Zeit für interessante Gespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitern, aber auch für ganz unverbindlichen Austausch zwischen Menschen, die im Rhein-Lahn-Kreis leben und arbeiten.

Anzeige

Der Rhein-Lahn-Kreis hat für Menschen, die hier leben, jede Menge zu bieten. Das aktuelle Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2023) kommt zu dem Ergebnis, dass der Rhein-Lahn-Kreis auf Platz 105 im Ranking des regionalen Preisindex liegt. Was im ersten Moment wie ein schlechtes Ergebnis klingt, ist in Wahrheit genau das Gegenteil. Der Preisindex prüft die Lebenshaltungskosten in einem Landkreis und da liegt der vorne, der möglichst weit hinten liegt!

Bezahlbarer Wohnraum, moderate Lebenshaltungskosten, wunderschöne Landschaft mit den Destinationen Rheintal und Lahntal, dazu gleich drei Weltkulturerben, das sind Zutaten für ein gutes Leben und wer genau schaut, der wird noch einen weiteren Punkt entdecken, der das Leben im Rhein-Lahn-Kreis attraktiv macht: Arbeitsplätze!

Arbeitsplätze im Rhein-Lahn-Kreis: Ein Motor für die Region

Weit über 1500 Unternehmen im Rhein-Lahn-Kreis beschäftigen Menschen in vielen unterschiedlichen Berufszweigen und bieten die Grundlage für ein gutes Leben für Jung und Alt. Viele Menschen haben das erkannt, aber immer noch pendeln Tag für Tag Tausende aus dem Kreis in Richtung Frankfurt, Köln und Koblenz.

Die Unternehmen des Rhein-Lahn-Kreises bilden nicht nur aus, sie bieten auch Fachkräften attraktive Chancen, Arbeiten und Wohnen in Einklang zu bringen. Dabei spielen neben guten Gehältern häufiger denn je Faktoren wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und geringere Fahrtkosten, ein attraktiver Arbeitsplatz und eine sinnstiftende Tätigkeit eine entscheidende Rolle. Aber nicht nur das, Unternehmen vor Ort fördern und stützen das Vereinsleben, die freiwilligen Feuerwehren der Region und stärken so auch die gesamte Gemeinschaft.

Karrierechancen entdecken auf der JOBNOX®2024

Auf der JOBNOX®2024 am 14. und 15 Juni am Limeskastell in Pohl kann man sich ein Bild davon machen, welche beruflichen Chancen der Landkreis zu bieten hat. 110 Unternehmen zeigen anschaulich ihre Arbeitswelt und haben jede Menge Zeit für interessante Gespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitern, aber auch für ganz unverbindlichen Austausch zwischen Menschen, die im Rhein-Lahn-Kreis leben und arbeiten.

Ganz konkret werden auch in diesem Jahr wieder über 200 offene Fachkräftestellen der ausstellenden Unternehmen auf den JOB-Walls, also unseren Schautafeln mit offenen Stellen auf der JOBNOX neben den Coffee-Bikes zu finden sein. Schauen und gleich vor Ort ins Gespräch kommen! Und auf jeden Fall auch staunen – denn wir wetten: Niemals kennen Sie alle unsere ausstellenden Unternehmen und was diese tun! Und wer weiß, vielleicht haben dann stundenlange Staufahrten und ausgefallene Pendlerzüge ein Ende!

Daten und Fakten: Pendlerbewegungen und Potenzial für neue Fachkräfte

Foto: MehrWert Rhein-Lahn

Ein paar Zahlen gefällig? Im Jahr 2023 lebten 124.789 Menschen im Rhein-Lahn-Kreis. Damit ist die Einwohnerzahl erfreulich stabil. Auch im Rhein-Lahn-Kreis steigt der Anteil an Menschen über 65 Jahren, mit 24 Prozent liegt der Wert im Mittel. Wichtig ist die Zahl der Menschen zwischen 20 und 65 Jahren, denn sie sind in der Arbeitsphase ihres Lebens. Im Jahr 2023 waren 48.911 Menschen sozialversicherungspflichtig angestellt.

Spannend wird es, wenn man sich die Zahlen der Pendlerbewegungen anschaut. Hier wird erkennbar, dass 27.360 ArbeitnehmerInnen aus dem Kreis auspendeln, während nur 11.949 ArbeitsnehmerInnen in den Rhein-Lahn-Kreis einpendeln, um hier zu arbeiten. Das entspricht einer Einpendlerquote von 35,7 Prozent, aber einer Auspendlerquote von 55,9 Prozent. Hier liegt das Potenzial für die Unternehmen des Kreises, neue Fachkräfte zu gewinnen.