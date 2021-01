Anzeige

Zum neuen Jahr – Lahnsteiner Craftbierbrauerei meldet volle Einsatzbereitschaft

Man soll die Feste feiern wie sie fallen – und manchmal fallen sie eben auch zusammen. So geschah es am 4. Juni 2019 in der Lahnsteiner Brauerei. Der erste Anlass zum Feiern war bereits seit 50 Jahren planbar: Dr. Markus Fohr, Inhaber der Brauerei, feierte die Voll-endung seines 50. Lebensjahres. Der Plan an exakt diesem Tag auch die neue 1.000 Liter Craftbierbrauerei in Betrieb zu nehmen gewann erst einige Monate vorab Konturen. Doch er passte perfekt und so stellte der Jubilar selbst die rhetorische Frage: „Was kann es für einen Bierbrauer und amtierenden deutschen Meister der Biersommeliers Schöneres ge-ben als an seinem 50. Geburtstag eine Craftbierbrauerei einzuweihen?“