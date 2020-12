Mit dem 5 Liter Partyfass der Lahnsteiner Brauerei zur EM 2020!

Sind Sie auf den Ausnahmezustand vorbereitet? Die Fußball-EM steht vor der Tür, wer sie genießen will, sollte jetzt handeln! Der vorausschauende Fußballfan vermeidet lästiges Kastenschleppen und wechselt pünktlich zur Saison zum 5-Liter Fass der Lahnsteiner Brauerei. Damit ist ein Sieg quasi schon im Kasten… oder besser: Im Fass!

Seit August 2018 hat die Lahnsteiner Brauerei unter dem Motto „mybeer“ nun auch 5 l Partyfässer im Programm. „mybeer“ ist mein und Dein Bier für eine kleine oder auch größere Party, zum Fussball schauen mit Freunden, zum Bierkränzchen mit Freundinnen und überall dort wo Geselligkeit und Fassbiergenuss gefragt sind.

Das Bier hinter „mybeer“ ist das beliebte naturtrübe Zwickel Bier. Von seiner Brauart her ist es ein Pils, das nicht gefiltert ist und edle natürliche Stoffe wie Gerbstoffe, Eiweiße oder Hefen enthält.

Details zum Zwickel Bier finden Sie unter Zwickel Bier. Bei entsprechender Nachfrage oder auf Vorbestellung wird es weitere Lahnsteiner Biere im 5 l Partyfass geben.

Die kleinen Fässchen sind gekühlt direkt ab Brauerei erhältlich. Sie verfügen über einen integrierten Zapfhahn, der Genuss ohne weiteres Zubehör ermöglicht.

Kleine Zapfanleitung für 5 l Partyfässer:

Um zu zapfen zieht man den Zapfhahn heraus, wobei man ihn leicht nach oben drücken sollte – denn nach unten gedrückt ist der Zapfhahn geöffnet.

Die ersten beiden Gläser enthalten viel Schaum.

Meist ab dem dritten Glas entsteht im Fass ein Vakuum und es läuft nichts mehr heraus.

Nun öffnet man das Ventil an der Oberseite des Fasses durch Anheben des Verschlusses und durch Drehung desselben um 90°.

Nun strömt Luft ins Fass, so dass am Zapfhahn wieder Bier auslaufen kann.

Nach dem Anzapfen sollte das Fass in 2-3 h leer sein – bei einer richtigen Party doch sicher machbar!

Praxistipps:

Auf dem Fass befindet sich eine bebilderte Zapfanleitung. Kühles Bier ohne Kühlschrank erhält man indem das Fass

an einem kühlen und dunklen Ort lagert,

es vor Gebrauch stündlich mit kaltem Wasser benetzt wird und

Eiswürfel auf den Deckel des Fasses liegen oder

das ganze Fass in einem Kübel mit Eiswürfeln lagert.

