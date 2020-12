Anzeige

Lahnsteiner Brauerei setzt Etiketten aus Recyclingpapier ein

Kein Thema seit den „68ern“ vor bereits fünfzig Jahren hat es geschafft, Deutschlands junge Generation in so großer Zahl und über so lange Zeit auf die Straße zu bringen wie Greta Thunberg und ihre „Fridays for Future“. Während man über die Person Thunberg und die Frage ob Kinder am Freitag nicht doch besser zur Schule gehen sollten sicherlich kontrovers diskutieren kann, sind die Beweggründe dieser jungen Generation über jede Diskussion erhaben:Junge Menschen fordern immer nachhaltiger ein nachhaltiges Handeln in allen Bereichen, um nicht noch im eigenen Lebenshorizont vor den Trümmern der modernen Zivilisation zu stehen.