Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie

Der Bundestag hat am 25. März 2020 über das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Gesellschaftsrecht beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 27. März 2020, womit die Änderungen durch das Gesetz zeitnah nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten werden.