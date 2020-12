Perfektes Kochambiente

Die Küche ist für die meistenHaus- und Wohnungsbesitzereiner der wichtigsten Räumeim Haus. Egal ob klein odergroß, abgeschlossen oder zumWohn- oder Essraum hin geöffnet:Für die Ausstattungder Küche sind viele Bauherrenund Renovierer gerne bereit,etwas mehr Geld in dieHand zu nehmen. Nebenhochwertigem Mobiliar undhochfunktionalen Elektrogerätensollen auch Töpfe undMesser in bester Qualität Einzugin die neue Küche halten.So bewegen sich die Kostenfür eine neue Traumküchehäufig im fünfstelligen Bereich.Um sich lange an derneuen Küche freuen zu können,lohnt es sich, auch beiden Wand- und Bodenbelägensowie den Arbeitsflächenauf hochwertige und langlebigeMaterialien zu setzen.

Fliesen:

Langfristig haltbar und wertstabil In der Küche sind Materialien hohen Belastungen ausgesetzt, sie werden mechanisch beansprucht und außerdem wirken verschiedenste, teils sauer oder alkalisch wirkende oder stark färbende Substanzen auf die Oberfläche ein. Keramik übersteht den Küchenalltag ohne irgendwelche Abnutzungsspuren und benötigt weder aufwendige Pflegeprozeduren noch Auffrischungsrenovierungen. Mit einer Nutzungsdauer von teils deutlich mehr als 50 Jahren zählen Fliesen außerdem zu den langlebigsten Wand- und Bodenbelägen überhaupt. Ein Küchenboden, der mit modernen, hoch belastbaren Feinsteinzeugfliesen gestaltet ist, schützt davor, im schlimmsten Fall nach wenigen Jahren Teile der Küche für einen Tausch des Bodenbelags aufwendig zurückbauen zu müssen.

Robuste und reinigungsfreundliche Oberfläche für leidenschaftliche Köche

Boden und Wand passend zum Küchenstil gestalten Boden und Wände lassen sich mit den aktuellen Fliesenkollektionen deutscher Hersteller äußerst vielseitig und passend zu verschiedensten Einrichtungsstilen gestalten. Eine perfekte Ergänzung zur Landhausküche bilden beispielsweise Fliesen in Naturstein-, Cotto- oder Holzoptik. Schieferlook passt zur skandinavisch klaren Küche. Mosaikfliesen können spannende Kontraste setzen, beispielsweise in Verbindung mit hochmodernen Küchenfronten in Hochglanzoptik. XXL-Fliesen im Betonlook passen ideal in urbane Küchenkonzepte.

Im Ess- und Kochbereich bieten Fliesen mit ihrer unempfindlichen Oberfläche viele Vorzüge. Denn die dicht gebrannte Keramik ist hitzefest und weder Fett noch Tomatensoße oder Rotwein hinterlassen auf ihrer Oberfläche dauerhafte Spuren. Für die Reinigung genügen Wasser und ein normaler Haushaltsreiniger oder etwas Spülmittel.