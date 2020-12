Klare Ansage zurEnergieerzeugung

Die Nachfrage nach Solarstromanlagenin Deutschlandboomt: 2019 erlebte die Branchenach Angaben des Bundesverbandesder Solarwirtschaft(BSW Solar) erneut einUmsatzplus von etwa 30 Prozent.Dennoch müsste nachAnsicht des Bundesverbandesdas Ausbautempo mindestensverdreifacht werden.Nur so könnten die Klimazieleerreicht und die Lückenbeim Strombedarf geschlossenwerden, wenn der geplanteAtom- und KohleausstiegRealität wird.

Aktuell steht dem Ausbau der Solarenergie allerdings noch der sogenannte Förderdeckel im Weg, demnach würde die Förderung von Solaranlagen 2020 in Deutschland auslaufen. Die Bundesregierung will den Förderdeckel zwar aufheben – bisher ist es aber bei der Ankündigung geblieben.

Umfrage: Bürger eindeutig pro Solarenergie

Die Meinung der Bevölkerung zur Zukunft der Energieerzeugung in Deutschland ist zumindest eindeutig: Laut einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitut YouGov sollte für 46 Prozent der Befragten der Schwerpunkt künftig auf Solaranlagen auf Dächern liegen. 37 Prozent sprechen sich für Windkraftanlagen auf See aus, gut ein Drittel für Solaranlagen auf Freiflächen und knapp ein Drittel für Windkraftanlagen an Land.

Bei der Umfrage waren Mehrfachantworten möglich. Etwa 80 Prozent der Befragten finden es zudem gut, wenn in Deutschland auf allen geeigneten Wohnungs- und Gewerbeneubauten Solaranlagen zur Energieerzeugung installiert würden.