Alles trockenunterm Dach

Der sprichwörtliche Zahn derZeit nagt an jedem Eigenheim.Ganz besonders giltdas für die Dacheindeckung,schließlich ist diese 365 Tageim Jahr jedem Wetter ausgesetzt.Daher ist es keine Überraschung,dass die verwendetenMaterialien mit derZeit alt und unansehnlichoder sogar undicht werden.Sobald erste Warnzeichen inForm leichter Undichtigkeitenzu beobachten sind, solltendie Hauseigentümer tätigwerden. Sonst kann eindringendeFeuchtigkeit mit derZeit zu kostspieligen Schädenan der Gebäudesubstanz führen.

Für die zeitsparende Sanierung alter Dachpfannen, aber auch für die noch weit verbreiteten Faserzementoder Bitumeneindeckungen sind Metalldächer besonders gut geeignet. Sie verbinden eine schnelle Verlegung mit hoher Robustheit, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.

Sturmfestes Dach aus Metall

Nach einigen Jahrzehnten der Nutzung bleiben Undichtigkeiten etwa an Faserzementoder Bitumendächern nicht aus. Metalldächer ermöglichen in diesem Fall ein schnelles Sanieren, da sie als vorgefertigte Bahnen montiert werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten – und schützt das Gebäude im Handumdrehen vor dem nächsten Sturm. Denn durch die feste Verschraubung hält die Metallkonstruktion besonders zuverlässig Wind oder Wetter stand. Selbst große Hagelkörner durchschlagen die Stahlplatten nicht. Gleichzeitig stehen Metalldachpfannen konventionellen Eindeckungen auch optisch in nichts nach.

Grüner Strom frei Haus

Mit der Dachsanierung können Hauseigentümer gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Metallprofile sind so leicht, dass das neue Dach auch noch Photovoltaikelemente tragen kann. Auf diese Weise lässt sich ein Großteil des Energiebedarfs mit selbst produziertem Ökostrom decken. Eine erhöhte Geräuschentwicklung, etwa durch herabfallende Regentropfen auf das Metalldach, sind nicht zu befürchten. Eine spezielle Formgebung und die Befestigung stellt sicher, dass beispielsweise Regengeräusche nicht als störend wahrgenommen werden.