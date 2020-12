Koblenz/Mülheim-Kärlich

Die Hartkorn Gewürzmühle wurde 1920 von Josef Hartkorn, dem Urgroßvater des heutigen Geschäftsführers, Dr. Andreas Hartkorn (40), in Koblenz gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen mit Standorten in Koblenz und Mülheim-Kärlich zwischen 160 und 170 Mitarbeiter, überwiegend in Vollzeit.