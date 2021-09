In der schönen Mittelgebirgs­landschaft des Hunsrücker Hochwaldes mit ausgedehnten Laub- und Nadelwäldern, Hochebenen und tiefen Tälern liegt Weiskirchen in einem besonders reizvollen Teil des Naturparks Saar-Hunsrück, der sich von Morbach in Rheinland-Pfalz bis nach Saarburg im Saarland erstreckt.