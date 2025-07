Ein Grand mit Dreien: Für jeden passionierten Skatspieler ist so ein Blatt (fast) das höchste der Gefühle. Am Nürburgring indes gehört das zum jährlichen Programm: Drei Hochkaräter gibt’s in jedem Jahr. Und das Maß voll machte am Wochenende der ADAC-Truck-Grand-Prix, oder einfach nur „der Trucker“: Nach Rock am Ring und dem 24-Stunden-Rennen gab das „Festival der schweren Jungs“ von Freitag bis Sonntag quasi den Herzbuben im Preisskat am Ring. Ein sechsstelliger Besucher-Ansturm, ein Paradies für alle, die ein Herz für dicke Brummer und dumpfe Bässe haben.

Bis auf die Jahre 2020 und 2021 (Corona und Flut) begeistert dieses ganz besondere Event des PS-Gigantismus seit dem Jahr 1986 eine bestimmte Klientel. Dabei werden nicht nur die Freunde und Freundinnen der fliegenden Führerhäuser mit bis zu 1200 PS auf dem Kurs rund um die Tribünen angesprochen. „Wir wollen den Beruf des Lkw-Fahrers, des Spediteurs, des Transport-Unternehmers attraktiver machen.“ Dieses abschließende Versprechen des „Openers“ am Freitag, des 18. Truck-Symposiums von ADAC Mittelrhein und TÜV Rheinland, stand quasi als Fazit über diesem dreidimensionalen Wochenende: Motorsport-Event, Industriemesse auf mehr als 10.000 Quadratmetern und riesiges Country-Festival mit den Top-Acts der Szene abseits von Rock und Pop.

i Im Windschatten saugen sich die bis zu 1200 PS starken Blech-Monster an, um den Vordermann unter Druck zu setzen. Jürgen C. Braun

Über aktuelle Probleme der Transport- und Logistikbranche informierten und diskutierten fachspezifische Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bereits am Freitag. Ein gut besetztes Bitburger Event-Center am Ring versank aber nicht nur in grauer Theorie. Gefahrenpunkte wie mangelnde oder ungenügend vorbereitete Stell- und Parkplätze für Lkw vor allem in der Dunkelheit betreffen nicht nur deren Fahrer. Unfälle von Pkw, die von der Autobahn zum Tanken, Laden oder Rasten auf einen Parkplatz abbiegen und plötzlich vor einem dunklen Lkw stehen, sind kein Einzelfall. Ein Unternehmer aus dem Bereich „Secure Parking“ machte dabei sinnvolle und praktikable Vorschläge.

Samstag und Sonntag gehörten dann ausschließlich den Fans der Trucker-Szene. Und die fielen – in friedvoller Absicht – wie gewohnt seit fast vier Jahrzehnten in großer Zahl wieder in den Industrie-Messepark im Fahrerlager, in das Retro Camp im historischen Fahrerlager, in Boxengasse und Startaufstellung zum Gridwalk ein. Dabei geht es zwar auch, aber längst nicht nur um Motorsport. Fernfahrer sind selbstbewusste Leute. Und diejenigen, die sich in der Branche auskennen, die für „Helden der Landstraße“ und ihre Fahrzeuge schwärmen, sind es auch.

i Beim Gridwalk in der Startaufstellung begutachten die Fans die Racetrucks und deren Triebwerke. Jürgen C. Braun

„Das hat schon lange nichts mehr mit Trucker-Romantik zu tun“, sagt Kim Onneken, Energiemanager beim TÜV Rheinland. Unternehmen fast aller Größenordnung seien seit 2023 per Gesetz zur Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs und zur Verbesserung der Energieeffizienz verpflichtet. Das wirke sich besonders auf die Logistikbranche aus. Und Markus Bauer, Autor des Fachmagazins „Fernfahrer“, betont: „Auf die Schultern der Lkw-Fahrer stützt sich unsere ganze Wirtschaft.“ Die Branche stehe zudem unter großem Druck. Zeitlich wie auch bei der Umsetzung der notwendigen Transformation.

Kein Wunder also, dass an den vergangenen drei Tag in erster Linie Feiern, Staunen, Informieren – aber vor allem das Spektakel auf der Rennstrecke im Vordergrund standen. Wo bekommt man das schon einmal zu sehen, dass fünfeinhalb Tonnen Stahl, Aluminium, Blech, Fiberglas, Elektronik, Diesel, Öl und Wasser, in eine windschnittige Zugmaschine gegossen, sich bei Tempo 160 auf der Geraden oder brutal runtergebremst in den Kurven Spiegel an Spiegel duellieren? Nirgendwo. Außer beim sagenumwobenen „Trucker“.

i Knallharte Duelle bei höchstem Tempo: Das bot der ADAC-Truck-Grand-Prix auch in diesem Jahr wieder Jürgen C. Braun

Wie eine Stampede, eine wildgewordene Horde schaukelnder Ungetüme, schießt das Feld an den Tribünen vorbei, saugen sich die Piloten im Windschatten an, warten auf den kleinsten Fehler des Vordermanns, um die eigene Chance zu suchen. Ein Augenschmaus für alle, die diese Form des Motorsports lieben. Ein brachiales Donnerwetter aber auch, wenn die bis zu 1200 PS starken Mammuts mit ihren Turbo-aufgeladenen Sechszylinder-Reihenmotoren und einem Hubraum von rund 1300 Kubikzentimetern übereinander herfallen. Nach einem festen Regelwerk wohlgemerkt. Aber immer am Rande des Erlaubten.

„Nur“ rund 500 PS, dafür aber auch nur einen Bruchteil des Lkw-Gewichtes brachten die GT3-Boliden des ADAC GT Masters an den Start, die im Rahmenprogramm des Events an den Start gingen. Mercedes-AMG, Porsche, Lamborghini, Ford, BMW, Audi: Das waren die Kombattanten, in denen in der Regel aufstrebende junge Talente im Cockpit sitzen und an den Start gehen.

i Ungewohntes Bild: Lkw auf der Nürburgring Nordschleife. Jürgen C. Braun

Wie sehr, bei allen knallharten Renn-Genen, der Truck-Grand-Prix in diesem Jahr aber auch unter der Vorgabe Transformation und Nachhaltigkeit stand, das zeigte sich bei der Premiere des erstmals ausgetragenen Truck Efficiency Run, der ein seltenes Bild bot: 40-Tonner-Diesel auf der Nürburgring-Nordschleife, und das nicht einmal im Höchsttempo. Weil es um etwas ganz anderes ging: Lkw-Fahrer und Fahrerinnen aus ganz Deutschland traten in einem Wettbewerb an, bei dem nicht Tempo oder PS entscheiden, sondern allein der effizienteste Fahrstil. Neben klassischen Diesel-Lkw gingen auch Elektro- und Erdgas-Fahrzeuge an den Start. Sieger war, wer unter realen Bedingungen den niedrigsten Verbrauch für eine Runde Nordschleife erzielte.

Bei allen, die die drei Tage am Ring (oder auch nur einen oder zwei) bei herrlichstem Sommerwetter verbringen durften, dürfte am Ende Zufriedenheit geherrscht haben: über die Faszination ungewöhnlichen, packenden Motorsports. Aber auch eine gewisse Anspannung wegen der Gewissheit, dass die Logistik- und Transportbranche vor einer ungewissen Zukunft steht. Und dass die Versorgung mit Alltagsgütern genauso wie der Kampf um Punkte und Pokale auf rasenden Führerhäusern eine gemeinsame Herausforderung ist, die nicht „mit links“ erledigt werden kann.