Auf der ICE-Strecke Köln–Rhein/Main gibt es erhebliche Einschränkungen. Am Montag und Dienstag fielen viele ICE-Verbindungen zwischen Frankfurt und Köln aus. Die übrigen verspäteten sich teils bis zu einer Stunde. In den Fahrgast-Informationen heißt es: „Ein defektes Stellwerk zwischen Montabaur und Siegburg/Bonn beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Frankfurt(M) Flughafen Fernbahnhof und Köln Hbf bzw. Köln Messe/Deutz. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen.“

Im Info-Portal von DB InfraGO wird präzisiert, dass die Störung zwischen der Überleitstelle Willroth und Siegburg/Bonn die „Linienzugbeeinflussung“ betrifft und nur ein Fahren im sogenannten Ganzblockbetrieb zulässt. Damit können die ICE nur langsam fahren und müssen stationäre Lichtsignale beachten. Auf Anfrage teilte die Deutschen Bahn mit, dass der Störungsgrund in der Stromversorgung liege und an einer Behebung gearbeitet werde. Eine Prognose könnte leider noch nicht geben werden.