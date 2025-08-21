Die 4,9 Milliarden Euro für RLP aus dem Sondervermögen des Bundes fließen zu 60 Prozent an die Kommunen, 40 Prozent gehen ans Land. Um das Geld effektiv einzusetzen, fordert die IHK-Arbeitsgemeinschaft unter anderem schlankere Planungsverfahren.

Rund 4,9 Milliarden Euro fließen innerhalb von zwölf Jahren aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur nach Rheinland-Pfalz. Wie das Geld verteilt wird, darauf haben sich die Landesregierung und die Kommunalverbände geeinigt, teilt die Staatskanzlei mit. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) spricht vom „größten Investitionspaket in der Geschichte des Landes“. Mit dem Geld sollen vor allem Projekte in den Bereichen Bildung, Klima und Infrastruktur finanziert werden.

Laut der Vereinbarung erhalten die Kommunen 60 Prozent der Mittel, insgesamt etwa 2,9 Milliarden Euro, während 40 Prozent, rund 1,9 Milliarden Euro, beim Land verbleiben. Die Gelder für die Kommunen werden an die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt, die dann regional über die konkrete Verwendung entscheiden können. Diese flexible Handhabung, so die Staatskanzlei, soll sicherstellen, dass die Mittel dort eingesetzt werden, wo der Bedarf am größten ist.

„Die Mittel aus dem Sondervermögen können, zusätzlich und investiv eingesetzt, wichtige Verbesserungen schaffen.“

Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer IHK-Arbeitsgemeinschaft

Neben dem Geld aus dem Sondervermögen, erklärte Schweitzer, würden die Kommunen mit den bereits angekündigten 600 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm sowie ebenfalls schon angekündigten 200 Millionen aus einem Förderprogramm für Kommunen unterstützt. Der Vorsitzende des Städtetages, Markus Zwick (CDU), zugleich Bürgermeister von Pirmasens, betonte, dass das Geld nicht die strukturellen Finanzprobleme der Kommunen lösen könne. Klar sei aber, dass dank des Sondervermögens des Bundes in den kommenden Jahren ein starker Impuls gesetzt werden könnte. Ähnlich wertet dies Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer IHK-Arbeitsgemeinschaft (AG) Rheinland-Pfalz: Die Mittel aus dem Sondervermögen „können, zusätzlich und investiv eingesetzt, wichtige Verbesserungen schaffen“.

i Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer IHK-Arbeitsgemeinschaft Linda Hammer

Relativierend geht Rössel jedoch ins Detail, hierzu ist ein Blick auf die Investitionsausgaben in Rheinland-Pfalz notwendig: Die IHK-Arbeitsgemeinschaft verweist darauf, dass das Land in den vergangenen Jahren stets unterdurchschnittlich investiert hat. 2023 lag die Investitionsquote bei nur 5,3 Prozent, während der Durchschnitt der Flächenländer bei 11 Prozent liegt: „Um auf den Durchschnittswert zu gelangen, müsste das Land gut 900 Millionen Euro mehr investieren“, bilanziert die IHK-AG. Kurzum: Das Land bleibe hinter seinen Möglichkeiten zurück. Dies hat, erklärt Rössel, auch mit strukturellen Engpässen in den Verwaltungen und komplizierten Planungs-, Genehmigungs- und Vergabeverfahren zu tun. Die Folgen: Öffentliche Gebäude und Verkehrsinfrastruktur weisen großen Instandhaltungsstau auf. Und: „Neubauprojekte werden auf die lange Bank geschoben“, sagt Rössel.

Um das Geld aus dem Sondervermögen – auf zwölf Jahren gesplittet sind es jährlich 400 Millionen Euro, wovon 160 Millionen Euro beim Land bleiben – effektiv einzusetzen, kommt es laut Rössel auf Folgendes an: auf eine wirtschaftsorientierte Strategie, die Konzentration auf standortstärkende Projekte und vereinfachte Verfahren. „Dann kann RLP in zwölf Jahren besser dastehen als heute.“