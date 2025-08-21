Im Frühjahr schied der Bad Kreuznacher Sozialdemokrat, der sich selbst als unbequemen Rebell sieht, aus dem Bundestag aus. Nun holen Weingarten kurz vor dem SPD-Parteitag Vorwürfe ein: Der 63-Jährige soll parteiinterne Abgaben nicht gezahlt haben.

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete aus Bad Kreuznach, Joe Weingarten, soll der SPD mehrere Zehntausende Euro schulden. Das bestätigten mehrere Sozialdemokraten auf Anfrage unserer Zeitung. Insgesamt soll es um ausstehende Zahlungen – sogenannte Mandatsträgerabgaben – in Höhe von knapp 30.000 Euro gehen. Zuerst hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Am Wochenende treffen sich die Sozialdemokraten ausgerechnet in Idar-Oberstein – also in Weingartens altem Wahlkreis – zum Landesparteitag. Auf dem Programm stehen unter anderem Wahlen des Landesvorstands. Mit Überraschungen wird nicht gerechnet.

„Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen.“

Joe Weingarten auf Anfrage unserer Zeitung.

Auf Anfrage unserer Zeitung verzichtet Joe Weingarten auf eine Stellungnahme zu dem Thema: „Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen.“ Eine Sprecherin der rheinland-pfälzischen SPD sagt auf Anfrage: „Finanzielle Angelegenheiten, die ein Mitglied beziehungsweise einen Mandatsträger und die Partei betreffen, sind interne Parteiangelegenheiten.“ Zu diesen äußere sich der Landesverband „grundsätzlich nicht öffentlich“. Auch die Bundespartei gibt keine Auskunft, wie ein Sprecher mitteilt.

Bei den Sozialdemokraten zahlen Parlamentarier neben ihren Mitgliedsbeiträgen auch sogenannte Mandatsträgerabgaben. Die Mitgliedsbeiträge hängen von der jeweiligen Höhe des Einkommens des Genossen oder der Genossin ab. Die Grundregel: Je höher die Einkünfte, desto höher der monatliche Beitrag.

Eine Art freiwillige Spende

Hinzu kommen die sogenannten Mandatsträgerabgaben, die Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordnete, also all diejenigen, die ein politisches Mandat für die SPD innehaben, als eine Art Spende leisten müssen. Nach Angaben der Sprecherin der rheinland-pfälzischen SPD beträgt die Mandatsträgerabgabe für Mitglieder des Bundestags 540 Euro. Wie viel Landtagsabgeordnete entrichten müssen, lässt die Sprecherin offen, nach Informationen unserer Zeitung ist der Beitrag geringer.

Wie die Sprecherin erklärt, legt der Landesvorstand die Höhe der Mandatsträgerabgaben fest, eine Anpassung erfolge von Zeit zu Zeit. Jeder Landesverband regele die Höhe der Beiträge im eigenen Verband für sich, so die Sprecherin. Die Abgaben dürften sich nicht bei allen Abgeordneten großer Beliebtheit erfreuen. Die Parteien sind auf diese Einnahmequelle angewiesen. Wichtig: Ausbleibende Zahlungen sind keine strafbare Handlung.

Erst Direktmandat gegen Klöckner gewonnen, dann Direktmandat verloren

Nach Angaben der „Allgemeinen Zeitung“ beliefen sich die Mandatsträgerabgaben Weingartens insgesamt auf rund 29.500 Euro – knapp 22.000 Euro für den Landesverband sowie etwa 7.500 Euro für die Bundespartei. Aus Parteikreisen heißt es, dass man nicht mehr damit rechne, dass Weingarten das Geld überweist.

Weingarten selbst sieht sich als unbequemer Rebell. Er war einer der ersten der Bundestagsabgeordneten, die vor der Wahl öffentlich forderten, mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in die vorgezogene Neuwahl am 23. Februar zu ziehen. Zu der Entscheidung der Sozialdemokratie, nach einem Rückzug von Pistorius auf den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) zu setzen, sagte er: „Ich bedauere diese Entwicklung.“ Die Frage, ob Scholz der beste Bewerber der SPD ist, hatte der Ministerialbeamte wie folgt beantwortet: „Olaf Scholz ist der Kanzlerkandidat der SPD. Punkt.“

Weingarten hatte unserer Zeitung schon im März mitgeteilt, dass er als beurlaubter Beamter ins rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium zurückkehren könne und wolle. Der heute 63-Jährige leitete bis zu seinem Einzug in den Bundestag die Abteilung Innovation, Technologie und Digitalisierung. Nach dem Abgeordnetengesetz hat er ein Rückkehrrecht, ihm steht eine adäquate Stelle zu. Das Wirtschaftsministerium gibt auf Anfrage bekannt: Weingarten wird die neue Abteilung Mittelstand, Handel, Innenstädte, Standortmarketing sowie Außenwirtschaft übernehmen.

Mandat gewonnen, Mandat verloren

Joe Weingarten saß von 2019 bis zum Frühjahr im Deutschen Bundestag. Im Jahr 2019 rückte der Ministerialbeamte über die SPD-Landesliste für die aus dem Bundestag ausscheidende ehemalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles nach. Bei der Bundestagswahl 2021 gewann der Bad Kreuznacher überraschend das Direktmandat gegen seine CDU-Konkurrentin im Wahlkreis, Julia Klöckner. Bei der Parlamentswahl im Februar konnte Klöckner wiederum das Duell für sich entscheiden und das Direktmandat zurückerobern.

Der Sozialdemokrat, der in der SPD polarisiert, weil er nicht immer stromlinienförmig alle SPD-Positionen teilte, hatte keinen guten Listenplatz erhalten – und schied somit aus dem Berliner Parlament aus. bas