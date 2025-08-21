Der Traum vom Lottogewinn – im Jahr 2024 wurde er für sieben Menschen in Rheinland-Pfalz in Millionenhöhe Realität. Darunter kam es für einen Rheinhessen knüppeldicke: 60 Millionen Euro aus dem Eurojackpot. Wie das Lotto-Jahr sonst lief.

60 Millionen Euro: Bei einer solchen Gewinnsumme beschleunigt sich selbst bei ausgebufften Lotto-Profis der Puls. Im Dezember 2024 hatten es die Verantwortlichen von Lotto Rheinland-Pfalz an einem denkwürdigen Freitagabend mit genau dieser Summe zu tun. Ein Tipper aus Rheinhessen hatte den Eurojackpot geknackt, er teilte sich mit einem anderen Gewinner aus Bochum 120 Millionen Euro. „Das kommt ja nicht so oft vor“, sagte Lotto-RLP-Chef Jürgen Häfner jetzt bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2024. Lotto erlebte ein erfolgreiches Jahr und darf sich über ein sattes Umsatzplus freuen. Episoden wie jene gehören zum positiven Gesamtbild dazu.

Insgesamt wurden durch Lotto im Jahr 2024 sieben Rheinland-Pfälzer zu Millionären, im Vorjahr waren es acht. So gab es zwei Millionengewinne im Hunsrück, einen in der Pfalz. Mit der Region Rheinhessen hingegen meinte es die Glücksgöttin besonders gut, hierhin flossen die übrigen vier Millionengewinne, darunter der 60-Millionen-Batzen.

i Lotto-Chef Jürgen Häfner (links) mit Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) aus dem Finanzministerium Mario Harbauer/Lotto Rheinland-Pfalz

„Da haben dann die Drähte geglüht“, erzählte Lotto-Sprecher Clemens Buch. Die Geschäftsführung wird in einem solchen Fall informiert, eine Pressemitteilung wird vorbereitet. „Es ist das, was unser Geschäft ausmacht.“ Man freue sich mit den Gewinnern mit – „und noch mehr, wenn sich der Gewinner oder die Gewinnerin dann auch schnell meldet.“ Man wolle das Geld ja auch flott auszahlen.

An frühere Rekordgewinne erinnert man sich dann gern – etwa an 12,7 Millionen Euro am 24. Dezember 2021 oder sogar 63,2 Millionen Euro im Februar 2019. Das war Landesrekord – bis zum Januar 2025. Da gewann nur wenige Wochen nach dem 60-Millionen-Eurojackpot ein Spieler aus dem Raum Hunsrück-Nahe unglaubliche 80,4 Millionen Euro.

Zurück zur Bilanz 2024: Mehr als 200 Millionen Euro hat Lotto RLP in dem Jahr an Gewinnen ausgeschüttet. Auch unterhalb der Millionengrenze wurde oft gejubelt. So gab es weitere 44 Gewinne über 100.000 Euro und weitere 13 über 500.000 Euro. Übrigens: Der durchschnittliche Einsatz je Spielauftrag lag bei 9,60 Euro. 520.000 bis 750.000 solcher Spielaufträge wurden pro Woche in den rund 880 Annahmestellen, die demnächst alle modernisiert werden sollen, abgegeben. Im Internet kamen im Schnitt 115.000 Spielaufträge pro Woche dazu.

Von Lotto profitieren aber nicht nur die Gewinner und der Landeshaushalt, fast 5 Millionen Euro wurden 2024 an die sogenannten Destinatäre ausgeschüttet: Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege, aus Umweltschutz, Kultur, Entwicklungshilfe und Sport. Lotto sei eben „kein ganz normales Unternehmen“, wie Finanz-Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) sagte. Lotto habe dem Land seit seiner Gründung „sehr viel gebracht“, ergänzte Monika Sauer, Präsidentin des Sportbunds Rheinland, als Vertreterin der Gesellschafter.

Der Allgemeinwohlverpflichtung kommt Lotto auf viele Weisen nach. So entsteht derzeit auf dem Parkplatz der Unternehmenszentrale in Koblenz ein Solardach mit fast 400.000 Kilowattstunden Leistung – als Gewinn für die Nachhaltigkeit.

Lotto Rheinland-Pfalz in Zahlen

Lotto Rheinland-Pfalz hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 436 Millionen Euro – ein Plus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit 17 Jahren, wie Geschäftsführer Jürgen Häfner in Koblenz mitteilte. Weitere Zahlen aus dem Bericht über das Jahr 2024: