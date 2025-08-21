Seit zwei Monaten wird gegen einen Statiker im Zusammenhang mit dem Hoteleinsturz in Kröv vor einem Jahr ermittelt. Wie ist der Stand? Wir haben nachgefragt.

Seit zwei Monaten liegt das Gutachten zu dem Hoteleinsturz in Kröv im August vergangenen Jahres vor. Die Ursache für das Unglück lag laut Staatsanwaltschaft Trier im Materialversagen von alter Bausubstanz. Der mittlerweile verstorbene Architekt, der in den 1980er-Jahren die Aufstockung des Hotelbaus auf einen historischen Gebäudeteil plante, soll beim Bau verschiedene Vorgaben der Baugenehmigungsbehörde nicht beachtet und umgesetzt haben. Dadurch kam es im Laufe der Zeit zu einer Überlastung in dem Hotelanbau.

Nachdem sich Risse im Mauerwerk gebildet hatten, beauftragten die Hotelbesitzer einen Statiker mit der Prüfung. Dieser veranlasste Bauarbeiten, die am Tag des Unglücks durchgeführt wurden. Dadurch sei, so heißt es im Gutachten, das Gebäude in einen labilen Zustand geraten, der zum Einsturz geführt habe. Zwei Menschen starben, darunter der Hotelbesitzer, sieben Personen waren stundenlang unter den Trümmern eingeschlossen. Gegen den Statiker wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Baugefährdung ermittelt. Gegen die Hotelbesitzerin wird nicht ermittelt. Sie hatte kurz vor dem Einsturz zusammen mit ihrem Mann Hotelgäste gewarnt und sie aufgefordert, die Zimmer zu verlassen. Damit hat sie vermutlich dazu beigetragen, dass Opfer das Unglück überlebt haben.

Ob es zu einer Anklage gegen den Beschuldigten kommen wird, ist noch immer unklar. Der Statiker habe sich noch immer nicht zu den Vorwürfen eingelassen, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Verteidiger habe Einsicht in die Ermittlungsakten gehabt. Von der Einlassung des Beschuldigten hängt ab, wie es mit dem Ermittlungsverfahren weitergehen wird.

Hoteleinsturz in Kröv: Hat sich der Statiker strafbar gemacht?

Die Aufnahme von Ermittlungen bedeuteten nicht, dass sich ein Beschuldigter tatsächlich strafbar gemacht habe, teilte Fritzen kürzlich mit. Die Staatsanwaltschaft sei nach der Strafprozessordnung verpflichtet zu ermitteln, wenn der Verdacht eines strafbaren Verhaltens bestehe.

Falls es zu einer Anklage gegen den Statiker kommen sollte, könnte es zu einem Prozess vor dem Trierer Landgericht kommen. Überlebende des Unglücks könnten möglicherweise als Nebenkläger auftreten. Von dem Ausgang eines möglichen Prozesses dürfte es auch abhängen, ob Betroffene in weiteren Verfahren Schadensersatzansprüche geltend machen können.