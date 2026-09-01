Unfall
Zweiter Todesfall nach schwerem Unfall im Hartenfels
Polizei
Der Unfall hatte sich in der Nacht zum 23. August kurz vor dem Ort Hartenfels ereignet. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Nach dem Verkehrsunfall bei Hartenfels ist ein weiterer Mensch gestorben. Ein 18 Jahre alter Beifahrer erlag mehrere Tage nach dem Unfall seinen Verletzungen.

Hartenfels (dpa/lrs) – Nach dem schweren Verkehrsunfall im Westerwaldkreis ist ein zweiter Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der 18 Jahre alte Beifahrer am 28. August seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall hatte sich in der Nacht zum 23. August kurz vor Hartenfels ereignet. Ein Auto mit vier Insassen war nach Polizeiangaben ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs verunglückt. Bereits am Unfallort war ein Mensch ums Leben gekommen. Zuerst hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260901-930-613009/1

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