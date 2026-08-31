„Lemabri“ und EPG in Boppard Zutaten für einen besonderen Ort Lars Hennemann 31.08.2026, 15:42 Uhr

i Marco Ehrhardt (links), Sarah Henke und Christian Eckhardt im Restaurant „Lemabri“ in Boppard-Buchholz: Die Erfolgsgeschichte der Gastronomen und des Chefs der Ehrhardt Partner Group (EPG) geht weiter. Lars Hennemann

In Boppard-Buchholz finden das Restaurant „Lemabri“ von Sarah Henke und Christian Eckhardt sowe die EPG das Fundament für gemeinsamen Erfolg – und fühlen sich sehr wohl dabei. Kein Wunder, dass EPG-Chef Marco Ehrhardt neue Pläne hat: ein Hotel.

Vor vier Jahren ließ eine Pressemeldung die Gastro-Szene nicht nur in der Region aufhorchen: Sarah Henke verlässt als Küchenchefin das sternendekorierte „Yoso“ in Andernach. Und mit ihr geht auch ihr Mann, Spitzenkoch Christian Eckhardt, aus dem benachbarten und ebenso hochklassigen „Purs“.







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