In Boppard-Buchholz finden das Restaurant „Lemabri“ von Sarah Henke und Christian Eckhardt sowe die EPG das Fundament für gemeinsamen Erfolg – und fühlen sich sehr wohl dabei. Kein Wunder, dass EPG-Chef Marco Ehrhardt neue Pläne hat: ein Hotel.
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Vor vier Jahren ließ eine Pressemeldung die Gastro-Szene nicht nur in der Region aufhorchen: Sarah Henke verlässt als Küchenchefin das sternendekorierte „Yoso“ in Andernach. Und mit ihr geht auch ihr Mann, Spitzenkoch Christian Eckhardt, aus dem benachbarten und ebenso hochklassigen „Purs“.