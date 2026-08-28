Gut zehn Monate vor dem Start nimmt das Loreley-Programm 2027 allmählich Formen an. Bisheriges Highlight dürfte für viele sicher der Auftritt von Take That sein, aber auch Fans von Hip-Hop und Power-Metal haben Grund zur Vorfreude.
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Mit dem Auftritt der Metal-Band Powerwolf findet die Jubiläumsspielzeit auf der Loreley an diesem Samstag ihren Abschluss: Ein halbes Jahrhundert nach dem legendären Premierenkonzert von Genesis waren auf der Freilichtbühne in diesem Sommer wieder Stars wie Roland Kaiser, Judas Priest und Sarah Connor zu Gast.