Ausblick aufs Programm Samt Take That: Wer 2027 auf der Loreley auftritt Stefan Schalles 28.08.2026, 16:15 Uhr

i Als – Stand jetzt – größter Name im Loreley-Programm 2027 wurden zuletzt auch Take That angekündigt. Die gut gealterte Boygroup um Mark Owen (von links), Gary Barlow und Howard Donald wird am 5. Juni auf dem Felsen erwartet. Axel Heimken. picture alliance / Axel Heimken/dpa

Gut zehn Monate vor dem Start nimmt das Loreley-Programm 2027 allmählich Formen an. Bisheriges Highlight dürfte für viele sicher der Auftritt von Take That sein, aber auch Fans von Hip-Hop und Power-Metal haben Grund zur Vorfreude.

Mit dem Auftritt der Metal-Band Powerwolf findet die Jubiläumsspielzeit auf der Loreley an diesem Samstag ihren Abschluss: Ein halbes Jahrhundert nach dem legendären Premierenkonzert von Genesis waren auf der Freilichtbühne in diesem Sommer wieder Stars wie Roland Kaiser, Judas Priest und Sarah Connor zu Gast.







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