Gut versorgt in RLP
Der Hausnotruf: Schnelle Hilfe per Knopfdruck im Alltag
Die Verbraucherzentrale erklärt, was es mit dem Hausnotrufsystem auf sich hat.
Die Verbraucherzentrale erklärt, was es mit dem Hausnotrufsystem auf sich hat.
Emily Wabitsch. picture alliance / dpa

Ein Knopfdruck kann im Ernstfall Leben retten: Der Hausnotruf gibt pflegebedürftigen, älteren oder alleinlebenden Menschen die Möglichkeit, sich im Notfall bemerkbar zu machen. Doch wie funktioniert das Ganze? Und wie viel kostet es?

Lesezeit 3 Minuten
Ein unachtsamer Schritt auf dem Teppich, ein kurzes Schwindelgefühl im Badezimmer – und plötzlich ist es passiert: ein Sturz in den eigenen vier Wänden. Pflegebedürftige, ältere oder alleinlebende Menschen geraten so schnell in eine hilflose Situation, vor allem, wenn das Telefon nicht in Reichweite liegt oder sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes keine Hilfe mehr rufen können.
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