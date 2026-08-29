Krimifestival kehrt zurück
Tatort Eifel: Das hat Programm-Chef Martin Geisen vor
Netter Plausch bei einem kühlen Getränk in Daun: Martin Geisen ist derzeit einer der bekanntesten Schauspieler der Region mit be
Netter Plausch bei einem kühlen Getränk in Daun: Martin Geisen ist derzeit einer der bekanntesten Schauspieler der Region mit besonderem Hang zum Krimigenre – und verantwortlich für das Publikumsprogramm der Neuauflage des beliebten Krimifestivals Tatort Eifel.
TV/Mario Hübner

Das Krimifestival Tatort Eifel kehrt nach fünfjähriger Pause zurück – mit neuem Konzept und einem bekannten Eifeler, der das Publikumsprogramm verantwortet: Schauspieler Martin Geisen (39) aus Daun. Was er Neues plant und woran er festhalten will.

Lesezeit 3 Minuten
Er hat bereits im Tatort („Zorn“/Dortmund) mitgespielt, sozusagen der Champions League der Krimisendungen, ist dauerhaft vertreten in den beliebten Vorabendkrimiserien „Morden im Norden“ sowie den Sokos Wismar und Köln und ist seit geraumer Zeit auch in der langjährigen Serie „In aller Freundschaft“ zu sehen.
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