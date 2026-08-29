Das Krimifestival Tatort Eifel kehrt nach fünfjähriger Pause zurück – mit neuem Konzept und einem bekannten Eifeler, der das Publikumsprogramm verantwortet: Schauspieler Martin Geisen (39) aus Daun. Was er Neues plant und woran er festhalten will.
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Er hat bereits im Tatort („Zorn“/Dortmund) mitgespielt, sozusagen der Champions League der Krimisendungen, ist dauerhaft vertreten in den beliebten Vorabendkrimiserien „Morden im Norden“ sowie den Sokos Wismar und Köln und ist seit geraumer Zeit auch in der langjährigen Serie „In aller Freundschaft“ zu sehen.