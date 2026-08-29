HS Geisenheim klärt auf Rauchnote im Wein: Müssen Winzer Waldbrände fürchten? Cordula Sailer-Röttgers 29.08.2026, 08:00 Uhr

i Der heiße und trockene Sommer hat Waldbrände begünstigt. Jüngst hat ein Großbrand im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald für Aufsehen gesorgt. Erreicht Brandrauch Trauben im Weinberg, kann das unerwünschte Folgen für den Wein haben. Christian Knieps/dpa

Waldbrände hat es in diesem Sommer schon viele gegeben. Der Brandrauch kann die Weinqualität negativ verändern. Wie sich jüngste Feuer ausgewirkt haben – und wie es um den 2026er-Jahrgang bestellt ist, erklären Experten der Hochschule Geisenheim.

Immer wieder waren sie in diesem Sommer in den Nachrichten: Waldbrände. Überregional Aufsehen erregten zuletzt Großbrände im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald in der Eifel sowie im Hohen Venn in Belgien. Der Klimawandel lässt die Waldbrandgefahr ansteigen.







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