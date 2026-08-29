HS Geisenheim klärt auf 
Rauchnote im Wein: Müssen Winzer Waldbrände fürchten?
Der heiße und trockene Sommer hat Waldbrände begünstigt. Jüngst hat ein Großbrand im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald für Auf
Der heiße und trockene Sommer hat Waldbrände begünstigt. Jüngst hat ein Großbrand im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald für Aufsehen gesorgt. Erreicht Brandrauch Trauben im Weinberg, kann das unerwünschte Folgen für den Wein haben.
Christian Knieps/dpa

Waldbrände hat es in diesem Sommer schon viele gegeben. Der Brandrauch kann die Weinqualität negativ verändern. Wie sich jüngste Feuer ausgewirkt haben – und wie es um den 2026er-Jahrgang bestellt ist, erklären Experten der Hochschule Geisenheim. 

Lesezeit 5 Minuten
Immer wieder waren sie in diesem Sommer in den Nachrichten: Waldbrände. Überregional Aufsehen erregten zuletzt Großbrände im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald in der Eifel sowie im Hohen Venn in Belgien. Der Klimawandel lässt die Waldbrandgefahr ansteigen.
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