Waldbrände hat es in diesem Sommer schon viele gegeben. Der Brandrauch kann die Weinqualität negativ verändern. Wie sich jüngste Feuer ausgewirkt haben – und wie es um den 2026er-Jahrgang bestellt ist, erklären Experten der Hochschule Geisenheim.
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Immer wieder waren sie in diesem Sommer in den Nachrichten: Waldbrände. Überregional Aufsehen erregten zuletzt Großbrände im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald in der Eifel sowie im Hohen Venn in Belgien. Der Klimawandel lässt die Waldbrandgefahr ansteigen.