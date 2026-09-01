Streit um Kita-Finanzierung
Müssen Kitas in RLP geschlossen werden? 
Die kommunalen Spitzenverbände sehen insbesondere Kitas in freier Trägerschaft in Gefahr – weil Geld fehlt (Symbolfoto).
Die kommunalen Spitzenverbände sehen insbesondere Kitas in freier Trägerschaft in Gefahr – weil Geld fehlt (Symbolfoto).
Jens Kalaene/dpa

Die Verhandlungen über die Kita-Finanzierung im Land sind endgültig gescheitert. Die kommunalen Spitzenverbände fordern nun eine Lösung vom Land. Andernfalls drohten Schließungen.

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Rheinland-Pfalz. Das System der Kita-Finanzierung im Land ist gescheitert. Die Beteiligten kommen nach mehreren Jahren Verhandlung zu keinem Ergebnis. Das berichten mehrere Verhandlungsteilnehmer übereinstimmend dem unserer Redaktion. Die kommunalen Spitzenverbände erhöhen deshalb den Druck auf die Landesregierung und fordern eine Lösung.
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