Zwei Urlauber stürzen von Balkon drei Meter in die Tiefe

Zwei Thüringer sind in der Pfalz vom Balkon ihrer Ferienwohnung gestürzt und haben sich verletzt. Warum das Geländer unvermittelt nachgab, muss noch geklärt werden.

Landau (dpa) – Zwei Feriengäste aus Thüringen sind in der Pfalz von einem Balkon drei Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, einer der beiden Erwachsenen sei sogar mit leichten Verletzungen davon gekommen, teilte die Polizei in Landau mit. Der andere habe sich mehrere Brüche zugezogen.

Der 46 Jahre alte Mann und die 43 Jahre alte Frau aus dem thüringischen Kreis Hildburghausen hatten am Samstag gegen Mittag auf dem Balkon ihrer privat angemieteten Ferienwohnung gestanden. Plötzlich habe aus noch ungeklärten Gründen das Balkongeländer in Landau-Wollmesheim nachgegeben, berichtete die Polizei.

Die beiden Erwachsenen seien aus dem ersten Stock in den Vorgarten gestürzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die beiden Thüringer hatten nur das Wochenende in der Wohnung verbringen wollen.