Mit System zum Lotto-Gewinn: Ein Lotto-Spieler aus dem Raum Ahrweiler hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag einen Volltreffer gelandet: Fast 765.000 Euro brachten ihm die richtigen Zahlen im Lotto 6aus49 ein, teilt Lotto Rheinland-Pfalz mit.

Auch in weiteren Gewinnklassen Glück gehabt

Der Tipper hatte sein Glück ein Stück weit untermauert: Er gab einen Systemschein ins Spiel, bei dem 16 statt der üblichen 6 Zahlen angekreuzt werden dürfen. Das hat zwar seinen Preis: Fast 139 Euro kostete der Schein für nur eine Ziehung, aber da die Glücksfee dem Mann hold war, lohnte sich der Einsatz. Der Tipper räumte in der Gewinnklasse 2 ab und darf sich jetzt über exakt 764.922,30 Euro freuen. Hinzu kommen weitere 672 Euro, weil der Mann dank des Systemtipps nicht nur die Quote für die sechs Richtigen abräumte, sondern auch in weiteren Gewinnklassen. Das Geld wird in den nächsten Tagen auf das Konto des Mannes überwiesen: Weil er den Schein mit seiner Kundenkarte abgegeben hatte, sind seine Daten bei Lotto bekannt. red