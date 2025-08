Beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der Mitte Juni beim Bundesverkehrsministerium vorgestellt wurde, hat das Land Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den Nachbarbundesländern alarmierend schlecht abgeschnitten. Insbesondere im ländlichen Raum, wie beispielsweise im Ort Windhagen (Kreis Neuwied), der bundesweit nur Platz 422 von 423 in seiner Größenkategorie erreichte, hinkt RLP hinterher. Welche Konsequenzen wird das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium daraus ziehen? Welche Forderungen stellt der ADFC? Und wie wird es zukünftig mit dem Fahrradwegeausbau auf dem ländlichen Land aussehen? Wir haben nachgefragt.

Robert Wöhler, Geschäftsführer des ADFC Rheinland-Pfalz, wünscht sich, dass der Fahrradwegeausbau im ländlichen Raum konsequent in den Mittelpunkt gesetzt wird: „Ja, unbedingt. Auch außerhalb der Städte besteht großer Nachholbedarf bei Radwegen in Rheinland-Pfalz, insbesondere in touristischen Regionen und ländlichen Räumen“, betont er. Im Oberen Mittelrheintal, sagt er, sind die bestehenden Radwege zum Beispiel noch keineswegs für ein Großevent wie die Bundesgartenschau 2029 gerüstet. Er stellt klar: „Hier gibt es Lücken im Radwegenetz entlang des Rheins und sanierungsbedürftige Abschnitte, die dringend angegangen werden müssen.“

Auf Anfrage teilt das Landesverkehrsministerium mit, dass es das Ziel des Landes sei, den Radwegebau sowohl im ländlichen Raum als auch im urbanen Raum zu stärken. Der größte Teil des rheinland-pfälzischen Radwegenetzes – beziehungsweise der mit dem Fahrrad genutzten Infrastruktur – befindet sich in kommunaler Baulast. Das Ministerium von Daniela Schmitt (FDP) betont, dass die meisten für den Alltagsradverkehr relevanten Strecken überwiegend innerhalb von Ortschaften verlaufen und somit die Kommunen für die Umsetzung der Radwege verantwortlich sind.

Der Bund stellt im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ Finanzhilfen für Investitionen der Länder und Kommunen in den klimafreundlichen Radverkehr in Höhe von insgesamt rund 1,9 Milliarden Euro bis einschließlich 2030 zur Verfügung; davon stehen rund 83 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz bereit, erklärt das Ministerium. Gleichzeitig gelten spezielle Radförderangebote für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz. Zudem gibt es die grundsätzliche Radwegeförderung des Landes für Kommunen mit einem hohen Fördersatz von bis zu 80 Prozent, für Pendlerradrouten, die insbesondere den Autoverkehr reduzieren sollen, sogar bis zu 90 Prozent, wie das Ministerium mitteilt.

Der ADFC Rheinland-Pfalz fordert daher, die Radinfrastruktur im ganzen Land zügig und flächendeckend auszubauen: „Davon würden Einheimische wie Touristen profitieren, denn nur mit durchgängigen und sicheren Radwegen wird das Rad in jeder Region zu einer attraktiven und gleichberechtigten Mobilitätsoption“, erklärt Geschäftsführer Wöhler.

Nicola Diehl, Pressesprecherin des Verkehrsministeriums, sagt, dass das Land die Kommunen schon seit vielen Jahren mittels unterschiedlicher Förderprogramme beim Bau von Radwegen unterstützt. Um Förderprogramme effektiv zu nutzen, bietet der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz eine Förderberatung an.

i Robert Wöhler, Geschäftsführer des ADFC Rheinland-Pfalz Torsten Wollner

Mit Blick auf den Fahrradklima-Test des ADFC betont Diehl: „Im Fahrradklimatest des ADFC wird die Fahrradfreundlichkeit von Kommunen bewertet, nicht die von Bundesländern“, sagt sie und fügt hinzu: „Eine Übertragung der Bewertung einzelner rheinland-pfälzischer Kommunen auf das ganze Land ist an dieser Stelle nicht sachgerecht und wäre methodisch falsch.“

Der ADFC Rheinland-Pfalz begrüßt den Ausbau von Radwegen auch im ländlichen Raum ausdrücklich – selbstverständlich dort, wo sie sinnvoll und notwendig sind. Auch in kleineren Gemeinden und ländlichen Regionen brauchen die Menschen sichere Alltagsradwege, um eine echte Alternative zum Auto zu haben, fordert Wöhler: „Gerade im Westerwald sehen wir derzeit einen regelrechten Fahrrad-Boom, was den Ruf nach einem dichteren, alltagstauglichen Radwegenetz erheblich verstärkt. Projekte wie der seit Jahren geforderte Radweg zwischen Holler und Montabaur halten wir für absolut sinnvoll, weil hier eine sichere Verbindung für Pendler fehlt.“

Für den ADFC ist es wichtig, dass solche Vorhaben gut geplant und qualitativ hochwertig umgesetzt werden – aber an der Notwendigkeit, sie zu bauen, hat der Fahrrad-Club keinerlei Zweifel. Häufig scheitert es weniger an der Machbarkeit als am politischen Willen, betont Wöhler: „Im Fall der Strecke Holler bis Montabaur gilt die Strecke längst als machbar, doch es fehlt nach wie vor an der Unterstützung durch die zuständigen Behörden.“ Er fordert daher: „Radwege sollen mit Augenmaß geplant werden, aber man darf ihre Finanzierung nicht ständig gegenrechnen.“

„Insgesamt brauchen unsere ländlichen Räume und deren Bewohner aber einen guten Mobilitätsmix“, betont Diehl. Neben dem Radwege- und ÖPNV-Angebot bleibt aus Sicht des Verkehrsministeriums das Auto ein wichtiger Verkehrsträger in den ländlichen Regionen. Mobilitätshubs an Mitfahrerparkplätzen bleiben damit auch ein wichtiges Thema, welches das Verkehrsministerium weiter verfolgen wird.

Dennoch hat die Umsetzung der rheinland-pfälzischen Pendlerradrouten für die Landesregierung einen hohen Stellenwert. Alle sieben Routen befinden sich in der Planung, so das Ministerium. Deshalb unterstützt die Landesregierung im operativen Bereich die enge Zusammenarbeit durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) mit den Kommunen, um die Umsetzung der Pendlerradrouten aktiv voranzubringen. Insbesondere wird auf die geplanten Strecken von Koblenz nach Boppard und von Koblenz zur Landesgrenze nach NRW verwiesen. Während die Machbarkeitsstudie der Radroute Koblenz–Boppard bereits Ende Mai an die Projektpartner übergeben wurde, wird die Machbarkeitsstudie der Radroute Koblenz–NRW in Kürze an die Projektpartner überreicht.

Weiterer Förderaufruf für Radwege im ländlichen Raum

Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium startet einen weiteren Förderaufruf für Radwegeprojekte im ländlichen Raum und motiviert Kreise und Kommunen, Anträge einzureichen. Gefördert werden kann die Instandsetzung sowie der Neubau von Radwegen in den Kommunen und Radverkehrskonzepte für den ländlichen Raum. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 24. Oktober dieses Jahres. Nähere Informationen und Unterlagen zum Förderaufruf (Beschreibung der Fördermaßnahme, Bewerbungsformular, Auswahlkriterien) sind auf der Internetseite unter  www.gap-sp.rlp.de (Rubrik „Veröffentlichung“/„Förderaufrufe“) veröffentlicht. red