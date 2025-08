Ein Erdrutsch, ausgelöst durch massive Regenfälle, soll zu dem Bahnunglück bei Riedlingen in Baden-Württemberg geführt haben. Starkregen als Ursache also dafür, dass drei Menschen starben und mehr als 40 teils schwer verletzt wurden. Wenn Wetterextreme in Zeiten des Klimawandels zunehmen, wird es laut einem Experten in Deutschland auch häufiger vorkommen, dass Hänge etwa nach viel und heftigem Niederschlag ins Rutschen geraten. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert Michael Krautblatter, Professor für das Fachgebiet Hangbewegungen an der Technischen Universität München, wonach solche Ereignisse zunehmen: „Und sie werden auch viel größer und heftiger.“

Laut dem Münchener Professor führen deutschlandweit Hunderte von Kilometern Bahnlinie durch rutschanfällige Gebiete, „wahrscheinlich sind es sogar wenige Tausende“. Auch in Rheinland-Pfalz rollt der Schienenverkehr durch solche potenziell gefährdeten Bereiche. Das Mittelrheintal mit seinen steilen Hängen gehört etwa dazu – aber längst nicht nur. Wo diese Gebiete sind, wieso sie als anfällig für Erd- und Hangrutsche gelten und wie sie gesichert werden, erläutert das Landesamt für Geologie und Bergbau auf Anfrage unserer Zeitung.

i Ein Felssturz ereignete sich 2021 zwischen St. Goarshausen und Kestert. Die Strecke im Mittelrheintal gilt als meistbefahrere Güterzugroute Europas und war wochenlang blockiert. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wieso es zu Erd- und Hangrutschen kommen kann

„Bei Starkregen oder lang anhaltenden Niederschlägen besteht bei Deckschichten aus Lockergestein in Hanglage die Möglichkeit des Abrutschens beziehungsweise der Mobilisierung“ erklärt Ulrich Dehner, Abteilungsleiter Geologie im Landesamt für Geologie und Bergbau. Es ist dem Verkehrsministerium von Daniela Schmitt (FDP) zugehörig.

Diese Deckschichten könnten demnach sogenannte Hangschuttdecken sein, wie sie in den Haupt- und Nebentälern des Rheinischen Schiefergebirges vorkommen. Darüber hinaus sind laut dem Experten auch sehr tonige oder tonhaltige Schichten rutschanfällig, „besonders dann, wenn sie hangparallel laufen“, erläutert Dehner. In Rheinland-Pfalz gilt dies für Rheinhessen (Mainzer Becken) – dort ist Tonmergel als Sedimentgestein verbreitet – und für das Nordpfälzer Bergland (Saar-Nahe-Becken) mit Tonsteinen. Auch die Gebiete Mittelmosel und Mittelrhein – mitten im Rheinischen Schiefergebirge gelegen – sind laut Dehner bekannt für rutschanfällige Hänge. Hier gibt es viel Tonschiefer. Und: „Insbesondere entlang der Haupttäler wie Rhein, Mosel, Lahn und Nahe verlaufen auch frequentierte Verkehrsstraßen“, erläutert der Geologe. Schiene und Asphalt gleichermaßen.

Wer für die Sicherung zuständig ist

Für die Sicherung sind die jeweiligen Verkehrsträger verantwortlich. Für Straßen ist dies in Rheinland-Pfalz etwa der zum Verkehrsministerium gehörende Landesbetrieb Mobilität (LBM), für Bahnstrecken ist es die Deutsche Bahn AG. Beide führen sowohl Prüfungen als auch konkrete Sicherungsmaßnahmen gefährdeter Bereiche durch, erläutert Dehner. Regelmäßige Streckenkontrollen gehörten dazu. Demnach ermittelt der LBM auf der Basis eines Ereigniskatasters Streckenabschnitte mit besonderer Anfälligkeit für Georisiken: „Erkannte Gefahrenbereiche werden vorbeugend gesichert.“ Machbar ist dies etwa mit Fangzäunen, Vernetzungen oder Hangsicherungen und mehr.

Auch die Deutsche Bahn, erläutert eine Sprecherin auf Anfrage, inspiziert die vorhandene Infrastruktur regelmäßig, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben: „Inspektion, Wartung und Erneuerung der Infrastruktur erfolgen nach festgelegten strengen Regularien und vorgeschriebenen Fristen, die das Eisenbahn-Bundesamt als Aufsichtsbehörde überwacht.“ Eine lückenlose Rund-um-die-Uhr-Überwachung des gesamten Schienennetzes von mehr als 33.000 Kilometer sei in der Praxis jedoch nicht möglich.

„Im Rahmen der Generalsanierung am rechten Rhein im kommenden Jahr sichert die DB allein sieben Felshänge in der Nähe von Assmannshausen, Lorchhausen, Loreley, Kamp-Bornhofen sowie drei weitere zwischen Osterspai und Braubach.“

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn

Wie die Sicherung von Bahnschienen in der Praxis aussieht

Neben Inspektionen schickt die Bahn eigene Messfahrzeuge auf die Schiene und Drohnen in die Luft. Mit den Messfahrzeugen, erläutert die Bahn-Sprecherin, kann etwa die Stabilität der Fahrbahn ermittelt werden. Seit 2020 liefern demnach Sensoren an zahlreichen Strecken massenhaft Live-Daten zu Temperaturen an den Schienen oder in Stellwerken, zu Bauteilen von Brücken, Bahnübergängen oder Erdkörpern. Diese werden überwacht, „damit schnell reagiert werden kann, wenn sich Mängel erkennbar machen“, erklärt die Sprecherin. Die Bedingungen auf der Strecke seien punktuell stets bekannt und würden auch dokumentiert. Drohnen kommen zudem zum Einsatz, um Vegetation im und am Gleis zu monitoren. Und: „Seit den frühen 2020er-Jahren gibt außerdem auch Auswertungen von Satellitendaten und Streckenvideos.“ An besonders von Erdrutschen gefährdeten Streckenabschnitten sichert die DB mit sogenannten Murgangschutzzäunen.

Was die Felssicherung angeht, hat die Bahn unter anderem das Mittelrheintal im Fokus: „Im Rahmen der Generalsanierung am rechten Rhein im kommenden Jahr sichert die DB allein sieben Felshänge in der Nähe von Assmannshausen, Lorchhausen, Loreley, Kamp-Bornhofen sowie drei weitere zwischen Osterspai und Braubach“, erklärt die Sprecherin.

Wann, wo und wie häufig eine Strecke kontrolliert wird, ist in einem Regelwerk festgehalten. Wesentliche Parameter sind demnach Zugfrequenz und Geschwindigkeit, Verlauf und Lage der Strecke mit regionalen Besonderheiten wie enge Kurvenlagen. „Entsprechend kann eine Strecke mehrmals jährlich oder in größeren Abständen untersucht werden“, erklärt die Bahn. Regionale Instandhaltungsteams der DB InfraGO sind regelmäßig an den Bahnstrecken unterwegs, um Umfeld und Zustand zu inspizieren und um erforderliche Schritte abzuleiten.

i Wochenlang dauerten die Arbeiten, um die rechtsrheinische Bahnstrecke nach dem Felssturz bei Kestert wieder befahrbar zu machen. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Welche Schnittmengen es zwischen Schiene und Straße gibt

Parallel zur Straße verläuft die Schiene: So sieht es vielerorts in der Verkehrsführung aus – insbesondere auch in den engen Flusstälern in Rheinland-Pfalz. Bei einem Hang- oder Erdrusch sind also mitunter beide Verkehrsträger betroffen. So war es beispielsweise beim Felssturz in Kestert im Mittelrheintal vor vier Jahren der Fall.

Vor diesem Hintergrund gibt es zwischen der Deutschen Bahn und dem LBM ergänzend eine „Rahmenvereinbarung über Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Felssturz“, informiert Ulrich Dehner in Rückkopplung mit dem Verkehrsministerium. Diese Vereinbarung regelt demnach, wie beide Parteien bei „Massenbewegungen“ vorgehen – wenn also beispielsweise ein Hang ins Rutschen kommt, sich ein Felssturz ereignet oder Schlamm und Geröll sich lawinenartig einen Weg suchen: Um solche Gefahren abzuwehren und Schadstellen zu sichern, seien Bahn und LBM in enger Abstimmung, das Landesamt für Geologie und Bergbau gebe unter anderem Auskunft zu solchen „Geogefahren“. Und: Sämtliche Massenbewegungen werden in die Rutschungsdatenbank des Landesamtes aufgenommen, „sodass diese auch bei zukünftigen Vorhaben oder Ereignissen berücksichtigt werden“.

Die Bahn, das Wetter und der Klimawandel

Generell werden Stürme, Starkregen und lange heiße Sommer in den kommenden Jahren weiter zunehmen – und die Deutsche Bahn wird von den Auswirkungen besonders betroffen sein: Dies ist die Kernaussage eines Gutachtens, das das Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung (PIK) 2021 veröffentlichte. Zeichnet sich extremes Wetter ab, das sich erwartbar auf den Bahnbetrieb auswirkt, wird die Bahn darüber über den Deutschen Wetterdienst (DWD) und die Prognosedaten eines privaten Dienstleisters informiert: In der Praxis arbeiten sowohl die Netzleitzentrale als auch die Betriebszentralen sehr eng mit dem DWD zusammen. „Dies geht von regelmäßigen täglichen Telefonaten mit dem DWD bis hin zu Beratungsgesprächen bei drohenden Naturereignissen wie etwa Sturm.“ Entsprechend würden DB InfraGo und Eisenverkehrsunternehmen darüber entscheiden, ob der Schienenverkehr eingeschränkt wird – oder ganz eingestellt. ame