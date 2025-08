Diese Dienstwagen fahren die Minister in RLP

Gerade erst hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Ein schärferes Gesetz, das für Rheinland-Pfalz eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 vorschreibt. Für die Regierung selbst gilt sogar ein noch früheres Ziel: Schon in fünf Jahren soll die Landesverwaltung klimaneutral sein. Das heißt: Auch die Dienstwagenflotte der Mainzer Ministerien muss die Regierung bis 2030 umstellen. Von Veränderung findet sich aber noch keine Spur. Kaum einer fährt E-Autos.

Unter den neun Ministerien und der Staatskanzlei setzt nur das Klimaschutzministerium komplett auf E-Antrieb. Von insgesamt 74 Wagen aus dem Fuhrpark der Landesregierung sind lediglich 13 komplett elektrisch betrieben – macht knapp 18 Prozent. Fast die Hälfte hat immerhin einen Hybrid-Antrieb, also eine Kombination aus Elektro und Verbrenner. Unter den rheinland-pfälzischen Ministerinnen und Ministern setzen nur die beiden Grünen-Politikerinnen auf E-Autos. Sowohl Klimaschutzministerin Katrin Eder als auch Familienministerin Katharina Binz lassen sich im vollelektrischen BMW i5 fahren. Die fehlende Reichweite dürfte also kein Argument sein, nicht vom Benziner oder Diesel umzusteigen.

Staatskanzlei: Reichweite genügt nicht im Flächenland Rheinland-Pfalz

Anders sieht man das in der Regierungszentrale. Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) begründet die Frage, warum es im Fuhrpark der Staatskanzlei unter zwölf Dienst-Pkw bislang lediglich zwei E-Autos gibt, unter anderem genau mit diesem Reichweiten-Argument. Die Entscheidung zur Anschaffung von Fahrzeugen treffe man auch mit Blick auf die Herausforderung der Fläche, die Rheinland-Pfalz als Bundesland habe, heißt es.

Die Grünen hatten ihre Koalitionspartner aus SPD und FDP bereits im vergangenen Jahr dafür kritisiert. Dass man auch mit E-Autos als Dienstwagen in einem ländlich geprägten Bundesland unterwegs sein könne, zeigten die grün-geführten Ministerien, sagte die Grünen-Abgeordnete Lea Heidbreder damals.

Seit einem Jahr hat sich allerdings kaum etwas getan. Lediglich drei E-Autos mehr gibt es inzwischen im Fuhrpark der Landesregierung. Warum nicht längst alle Ministerinnen und Minister der Landesregierung ein E-Auto fahren und wie das zu den Klimaschutzzielen des Landes passt, beantwortet die Staatskanzlei auf Anfrage unserer Zeitung nicht. Für den Weg, dieses Ziel zu erreichen, sei jedes Ministerium selbst verantwortlich, hieß es zunächst nur. Einen Plan, dieses Ziel zu erreichen, kann die Staatskanzlei auf Nachfrage nicht vorlegen.

Auch der Trend bei neuen E-Autos in privater Hand sah lange nicht gut aus. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz rund 108.400 Pkw neu zugelassen – davon hatten rund 15.700 einen reinen Elektroantrieb. Das waren rund 33 Prozent weniger als im Vorjahr. Zwischen 2019 und 2022 waren die Neuzulassungen von E-Autos jedes Jahr noch kräftig gestiegen. Ende 2023 hatte die Bundesregierung die Kaufprämie für E-Autos abgeschafft. Experten sehen darin den Hauptgrund für das sinkende Kaufinteresse.

Nun deutet sich zumindest eine kleine Wende an. Autofahrer entscheiden sich nach langer Zurückhaltung wieder mehr für Elektroautos. Im zweiten Quartal 2025 stieg laut dem E-Barometer der HUK-Coburg-Versicherung rund ein Drittel mehr beim Fahrzeugwechsel von Verbrenner auf E-Auto um. Einen ähnlich hohen Wert hatte es zuletzt vor dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie gegeben. Der Anteil reiner E-Autos am gesamten privaten Autobestand in Rheinland-Pfalz lag Ende Juni bei 3,3 Prozent. Rheinland-Pfalz liegt damit im Ländervergleich leicht über dem Bundesdurchschnitt.

Diese Dienstwagen fahren die Ministerinnen und Minister