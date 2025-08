Buddhas Sushi aus Mainz ist das beliebteste Restaurant der Menschen in Rheinland-Pfalz – das sagt zumindest eine Abstimmung von Uber Eats, einer Plattform für Essenslieferungen. Das Mainzer Lokal steht damit kurz vor dem Einzug in das Finale des Uber Eats Awards 2025 – doch zuerst müssen sich die Sushi-Rollen aus der Landeshauptstadt noch einmal beweisen.

Der Grund: Buddhas Sushi ist eines von insgesamt 16 Gewinner-Restaurants, die derzeit mit ihren Spezialitäten um einen Platz im Finale des Gourmet-Awards kämpfen. Die regionalen Gewinner der einzelnen Bundesländer waren zuvor in einer Online-Abstimmung ausgewählt worden – 22.000 Nutzer stimmten ab, wie es in einer Pressemeldung des Essenslieferers heißt. Die 16 Lokale stellen sich nun den prüfenden Gaumen der Social-Media-Persönlichkeiten: Food-Influencer küren im Halbfinale bei einem Testessen vier Finalisten.

Burger landen im Warenkorb der Koblenzer

Zwar ist ein Sushi-Restaurant das beliebteste in Rheinland-Pfalz, doch die Lieferuhren ticken anders – und zwar ziemlich unterschiedlich je nach Stadt, wie ein Blick in die Details zum Bestellverhalten der Uber-Eats-Nutzer zeigt. In Mainz bestellen die Menschen am häufigsten Pizza. Sie belegt Platz eins – ganz gleich, wie geschmackvoll die Sushi-Röllchen in Mainz auch sind. In Koblenz hat sich eine andere Küche an die Spitze bestellt.

Hamburger, Mac and Cheese oder BBQ-Spareribs: American Food ist in Koblenz der Star auf den Tellern – oder wohl eher in den Papiertüten. Uber Eats ist seit Oktober 2023 in der Rhein-Mosel-Stadt aktiv und hat dort mittlerweile 70 Restaurantpartner. Eine Person schätzt das Lieferangebot anscheinend besonders: Sie hat im vergangenen halben Jahr ganze 158 Mal über die Liefer-App bestellt – das bedeutet mehr als einmal pro Tag. Die größte Einzelbestellung lag in Koblenz bei 230 Euro, während sich die größte Bestellung in Mainz auf 771 Euro belief. In beiden Städten ist der Hunger zur selben Tageszeit am größten: Die Nutzer bestellen am liebsten zwischen 15 und 18 Uhr.

Essen bestellen per Mausklick

Uber Eats ist eine die Plattform für Essenslieferungen. Die App verbindet Restaurants, Verbraucher und Kuriere so, dass das bestellte Esse in kürzester Zeit ankommt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In Deutschland ist Uber Eats bereits in mehr als 120 Städten verfügbar, weltweit in mehr als 11.000. Der Uber Eats Award wird nun zum zweiten Mal verliehen. Ob Sushi, Pizza oder Burger: Welches Restaurant sich an die Spitze der deutschen Gastro-Welt kocht, zeigt sich im September im großen Live-Finale in Berlin. Eine Jury rund um Sternekoch Tim Raue entscheidet darüber, welches Restaurant den Gastro-Award 2025 – und damit ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro sowie die Auszeichnung „Restaurant des Jahres“ – erhält.