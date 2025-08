Zwei arbeitende Häftlinge aus Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten vor etwa zwei Jahren gegen Stundenlöhne von 2 Euro oder weniger geklagt – und damit am Bundesverfassungsgericht Erfolg. Derartig niedrige Löhne seien kontraproduktiv für die Resozialisierung, urteilte Karlsruhe – und kippte die Konzepte von NRW und Bayern. Wie hoch genau der Lohn in Zukunft sein müsse, das gaben die Richter nicht vor, dies sei Sache der Gesetzgeber. Die Bundesländer müssten die entsprechenden Gesetze indes bis spätestens Ende Juni 2025 neu regeln, hieß es in Karlsruhe. Diese Deadline ist nun abgelaufen – weshalb unsere Zeitung beim Justizministerium des Landes nachgefragt hat, ob auch Häftlinge in Rheinland-Pfalz sich bald über mehr Lohn freuen dürfen.

Vor dem Hintergrund der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung sei geprüft worden, ob beziehungsweise inwieweit Anpassungen der landesgesetzlichen Regelungen erfolgen sollen, teilt ein Sprecher des Mainzer Justizministeriums zunächst mit. Unter der Federführung des Ministeriums sei inzwischen ein Gesetzentwurf erarbeitet worden. Dieser sei vom Ministerrat Rheinland-Pfalz im Grundsatz gebilligt und nun an Stellen außerhalb der Landesregierung weitergeleitet worden. Diesen Schritt nennt man „externe Anhörung“, die Stellen haben nun die Gelegenheit dazu, Stellung zu dem Entwurf zu nehmen. Nach weiterer Prüfung werde der Gesetzentwurf dem Ministerrat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt, dann geht es gegebenenfalls in den Landtag.

Tageslohn in Rheinland-Pfalz

Die Regelung zur Entlohnung von Häftlingen im Land ist komplex. Die Höhe der Vergütung für Gefangene ist im Landesjustizvollzugsgesetz gesetzlich geregelt. Das Mainzer Ministerium geht ins Detail: „Der Bemessung der Vergütung sind bei Gefangenen 9 Prozent der Bezugsgröße nach Paragraf 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu legen.“ Dies sei die sogenannte „Eckvergütung“. Die Bezugsgröße werde jährlich, in aller Regel im Sinne einer Erhöhung, aktualisiert. Für das laufende Jahr liegt sie bei 44.940 Euro.

Die Vergütung hinter Gittern werde letztlich nach der Art der Maßnahme und den für deren Erledigung erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnissen und Leistungen der Gefangenen gestuft und in unterschiedlichen Vergütungsstufen festgesetzt. Sie betrage für Gefangene in der mittleren Vergütungsstufe 3, die 100 Prozent der Eckvergütung entspreche, 16,18 Euro, in der Vergütungsstufe 1 seien dies 9,71 Euro und in der Vergütungsstufe 5 sogar 20,22 Euro. Diese Beträge beziehen sich jeweils auf einen ganzen Arbeitstag. Heißt vereinfacht zusammengefasst: Wer komplexe Arbeiten verrichtet im Gefängnis, der bekommt pro Tag 20,22 Euro, für recht einfache Arbeiten erhält man 9,71 Euro pro Tag.

Was der neue Gesetzentwurf vorsieht

Der nun erarbeitete Gesetzentwurf trage den Anforderungen Rechnung, die sich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergäben. Er sehe unter anderem eine Erhöhung der monetären Vergütung auf 16 Prozent der Bezugsgröße sowie eine zusätzliche Anerkennung für die Teilnahme an Maßnahmen und die Bemühung der Gefangenen um Schadenswiedergutmachung vor. Was der Entwurf letztlich konkret für die neue Höhe des Tageslohnes bedeutet, dazu könne man noch nichts Genaues sagen, heißt es weiter aus Mainz: „Die konkrete künftige Höhe ist abhängig von der noch durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) festzulegenden Bezugsgröße für das Jahr 2026 und die Folgejahre.“

Man könne aber noch mitteilen, dass Teil des erarbeiteten Gesetzentwurfes neben der monetären Erhöhung der Vergütung zudem die Einführung eines teilweisen Erlasses von Verfahrenskosten sei, so das Ministerium. „Die medizinische Versorgung der Gefangenen auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt bereits derzeit und ist durch die freie Heilfürsorge des Justizvollzuges gewährleistet. Auch die Abgabe zur Arbeitslosenversicherung für Gefangene erfolgt bereits nach der derzeitigen Gesetzeslage.“

Was man in der JVA Diez alles arbeiten kann

Aber welche unterschiedlichen Arbeiten können Gefangene in Gefängnissen eigentlich verrichten? Laut dem Mainzer Ministerium sei „der Arbeitseinsatz der Gefangenen in sogenannten Wirtschafts-, Unternehmer- oder Eigenbetrieben möglich“. Konkrete Einblicke hat unserer Zeitung Volker Fleck gewährt, der Leiter der JVA Diez (Rhein-Lahn-Kreis). „In der JVA Diez gibt es eine Druckerei und Buchbinderei, zwei Schlossereien, eine Schreinerei und eine Gärtnerei“, sagt er. Dabei handelt es sich jeweils um Eigenbetriebe, in denen die Insassen handwerkliche Arbeiten verrichten. Fleck sagt weiter: „Es existieren zudem zwei Unternehmerbetriebe. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze in den sogenannten Wirtschaftsbetrieben – Wäscherei, Küche und Hauswirtschaft – vorgehalten.“

Im Jahr 2024 erzielte das Land Rheinland-Pfalz laut Justizministerium durch die Arbeit von Häftlingen Einnahmen in Höhe von mehr als 7,5 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 lagen die Einnahmen demnach bisher bei über 2,5 Millionen Euro. „Wichtig ist in diesem Kontext jedoch, dass Arbeit im Justizvollzug nicht vorrangig betriebswirtschaftliche Zwecke verfolgt“, sagt das Justizministerium. Es gehe vielmehr um erfolgreiche Resozialisation: „So ermöglicht die Arbeit es den Gefangenen, Geld für die Erfüllung von Unterhaltsverpflichtungen, den Schuldenabbau, den Ausgleich der Tatfolgen oder den Einkauf zu verdienen.“ Gefangene hätten durch Arbeit einen strukturierten, ausgefüllten Tag.

Eine Arbeitspflicht gilt hinter Gittern nicht. Arbeit trage im rheinland-pfälzischen Justizvollzug dem gesetzlichen Angleichungsgrundsatz „Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich anzugleichen“ Rechnung, und sei auch aufgrund allgemeiner Erwägungen einer nachhaltigen Resozialisierung freiwillig. Mit Stand vom 25. Juli dieses Jahres befanden sich laut Ministerium insgesamt 3196 Menschen in rheinland-pfälzischen Justizvollzugseinrichtungen.