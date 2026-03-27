Unfälle
Zwei Tote und eine Schwerverletzte nach Frontalcrash
Polizeiauto mit Blaulicht - Symbolbild
Bei Westerburg kam es zu einem schweren Unfall mit zwei tödlich Verletzten. (Symbolfoto)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Bei einem Unfall bei Westerburg sterben zwei Menschen, eine Frau wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, die Straße bleibt vorerst komplett gesperrt.

Westerburg (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L288 bei Westerburg (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Fahrzeuge seien am Abend auf der Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Fahrer erlitten demnach tödliche Verletzungen. Eine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße bleibt für die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Ursache vorerst voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260327-930-877876/1

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