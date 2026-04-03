Mit dem Auftritt von Genesis wurde die Loreley vor 50 Jahren als Deutschlands schönster Rockfelsen eingeweiht. Initiator damals war der gebürtige Bad Kreuznacher Rainer Zosel, der sich noch gut an das Konzert und dessen Vorgeschichte erinnert.
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Es ist eine Mischung aus Nostalgie, Enthusiasmus und wieder aufflammender Glückseligkeit: Wer sich ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Genesis-Konzert auf der Loreley durch die einschlägigen Fanforen scrollt, begegnet dort vor allem Superlativen: Als „unvergesslich“ beschreiben den Auftritt viele von denen, die ihn seinerzeit live erleben durften.