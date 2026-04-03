50 Jahre nach Genesis-Konzert Rainer Zosel: Auf der Loreley schrieb er Rockgeschichte Stefan Schalles 03.04.2026, 07:00 Uhr

i Dass sich die Stars der Musikbranche auf der Loreley heute die Klinke in die Hand geben, ist ganz maßgeblich auch ihm zu verdanken: Vor 50 Jahren lotste Rainer Zosel Genesis auf den Felsen und organisierte dort das erste von inzwischen Hunderten (Rock-)Konzerten. Rainer Zosel

Mit dem Auftritt von Genesis wurde die Loreley vor 50 Jahren als Deutschlands schönster Rockfelsen eingeweiht. Initiator damals war der gebürtige Bad Kreuznacher Rainer Zosel, der sich noch gut an das Konzert und dessen Vorgeschichte erinnert.

Es ist eine Mischung aus Nostalgie, Enthusiasmus und wieder aufflammender Glückseligkeit: Wer sich ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Genesis-Konzert auf der Loreley durch die einschlägigen Fanforen scrollt, begegnet dort vor allem Superlativen: Als „unvergesslich“ beschreiben den Auftritt viele von denen, die ihn seinerzeit live erleben durften.







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