Fronttagebuch der Bonnerin So erlebte Savita Wagner den Ukraine-Krieg Stefan Schalles 04.04.2026, 07:00 Uhr

i Nur vier Wochen nach dem russischen Überfall meldete sich Savita Wagner als Freiwillige in der ukrainischen Armee und diente dort unter anderem als Kampfsanitäterin an der Front. Am 31. Januar 2024 starb die gebürtige Bonnerin mit nur 36 Jahren im Gefecht. Savita Wagner

Als freiwillige Sanitäterin dient Savita Wagner in der Ukraine und fällt dort 2024 an der Front. Ihre Tagebucheinträge erscheinen nun in Buchform und zeichnen das Bild eines grausamen Aggressors, gegen den sich die Ukraine aufopferungsvoll verteidigt

Tschernihiw, Butscha , Mykolajiw: Es sind Namen wie diese, die heute als Sinnbild stehen für die menschenverachtende Brutalität des russischen Angriffs auf die Ukraine. Vor der Invasion meist unbekannte Orte, in denen Zivilisten gefoltert, Frauen und Kinder ermordet, Krankenhäuser gezielt bombardiert wurden.







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