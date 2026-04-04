Als freiwillige Sanitäterin dient Savita Wagner in der Ukraine und fällt dort 2024 an der Front. Ihre Tagebucheinträge erscheinen nun in Buchform und zeichnen das Bild eines grausamen Aggressors, gegen den sich die Ukraine aufopferungsvoll verteidigt
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Tschernihiw, Butscha , Mykolajiw: Es sind Namen wie diese, die heute als Sinnbild stehen für die menschenverachtende Brutalität des russischen Angriffs auf die Ukraine. Vor der Invasion meist unbekannte Orte, in denen Zivilisten gefoltert, Frauen und Kinder ermordet, Krankenhäuser gezielt bombardiert wurden.