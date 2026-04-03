Zahlen aus Mainzer Ministerium So viele Kinder bleiben in RLP in Grundschule sitzen Sebastian Stein 03.04.2026, 14:00 Uhr

i Viele Kinder kommen in Rheinland-Pfalz nach Ansicht mehrerer Lehrer und Verbände zu schlecht vorbereitet in die Grundschule. Robert Michael/dpa

In den vergangenen Jahren mussten immer mehr Kinder eine Grundschulklasse wiederholen. Trotz nun sinkender Zahlen will der Bildungsverband VBE keine Entwarnung geben und fordert Reformen vom Land.

Mehr als 4500 Kinder haben zu Beginn dieses Schuljahres eine Klasse in der Grundschule wiederholt. Das sind 2,8 Prozent aller Grundschüler. Allein in den ersten Klassen waren es fast 1250 Kinder. Das geht aus einer neuen Statistik des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums hervor.







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