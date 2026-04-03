In den vergangenen Jahren mussten immer mehr Kinder eine Grundschulklasse wiederholen. Trotz nun sinkender Zahlen will der Bildungsverband VBE keine Entwarnung geben und fordert Reformen vom Land.
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Mehr als 4500 Kinder haben zu Beginn dieses Schuljahres eine Klasse in der Grundschule wiederholt. Das sind 2,8 Prozent aller Grundschüler. Allein in den ersten Klassen waren es fast 1250 Kinder. Das geht aus einer neuen Statistik des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums hervor.