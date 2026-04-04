Gastbeitrag zum Thema Finanzen So sieht Europas Zukunft im Zahlungsverkehr aus Karl-Josef Esch 04.04.2026, 07:00 Uhr

i In einer App der Sparkasse ist die Option "Geld senden" über das System Wero zu sehen. Wero ist die digitale europäische Zahlungslösung. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Wero, digitaler Euro: Europa steht vor einer finanziellen Zeitenwende: Warum digitale europäische Zahlungslösungen mehr sind als nur eine Alternative, erläutert unseren Gastautor Karl-Josef Esch von der Sparkasse Mayen.

Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs ist unumkehrbar. Mehr als jeder Zweite in Europa zahlt heute schon häufiger mit Smartphones und digitalen Wallets als mit Bargeld oder klassischen Karten. Der nächste große Schritt auf diesem Weg ist Wero, die erste europäische kontobasierte Zahlungslösung, die die Sparkassen in Zusammenarbeit mit den Volksbanken, der Deutschen Bank und weiteren europäischen Banken aus Frankreich, den Niederlanden, ...







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