Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchte jüngst den Nahen Osten und die Ukraine. Über ihre Eindrücke aus den aktuellen Krisenherden der Welt und Ableitungen daraus für eine deutsche und europäische Politik spricht sie mit unserer Zeitung.
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Als Bundestagspräsidentin hat Julia Klöckner (CDU) einen neuen Stil in der Amtsführung etabliert, der sowohl von lobenden Worten als auch kritischen Tönen begleitet wird. Zudem ist die aus Bad Kreuznach stammende Politikerin viel unterwegs – gerade auch in Krisenregionen.