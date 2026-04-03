Interview mit Julia Klöckner „Demokratien müssen mehr zusammenstehen“ Thomas Haag 03.04.2026, 06:00 Uhr

i Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, spricht im Nachtzug auf dem Weg nach Kiew mit Delegationsmitgliedern und Journalistinnen und Journalisten. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchte jüngst den Nahen Osten und die Ukraine. Über ihre Eindrücke aus den aktuellen Krisenherden der Welt und Ableitungen daraus für eine deutsche und europäische Politik spricht sie mit unserer Zeitung.

Als Bundestagspräsidentin hat Julia Klöckner (CDU) einen neuen Stil in der Amtsführung etabliert, der sowohl von lobenden Worten als auch kritischen Tönen begleitet wird. Zudem ist die aus Bad Kreuznach stammende Politikerin viel unterwegs – gerade auch in Krisenregionen.







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