Über Flughafen Hahn eingeführt Beagles als Labortiere: Kein Einzelschicksal Anke Mersmann 04.04.2026, 12:00 Uhr

i Beagles gelten als ruhige, freundliche Hunde, weshalb sie laut Deutschen Tierschutzbund gern bei Tierversuchen verwendet werden. Dieses Schicksal blühte wohl auch jenen 270 Hunden, die Anfang Oktober über den Flughafen Hahn aus den USA eingeführt wurden. Carsten Rehder. picture-alliance/ dpa

270 Beagles wurden aus den USA über den Flughafen Hahn eingeführt. Die Tiere sind offenbar für Versuche bestimmt. Damit gehören sie zu fast zwei Millionen Tieren, die jährlich in Deutschland in Laboren verwendet werden.

270, offenbar für Tierversuche vorgesehene Beagles sind aus den USA über den Flughafen Hahn nach Deutschland eingeführt worden. Darüber hat unserer Zeitung kürzlich berichtet. Vor diesem Hintergrund melden sich der Deutsche Tierschutzbund und sein rheinland-pfälzischer Landesverband zu Wort: „Diese Hunde sind keine Messinstrumente, sondern Lebewesen mit Gefühlen“, erklärt die Landesvorsitzende Anna-Lena Busch.







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