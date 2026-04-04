270 Beagles wurden aus den USA über den Flughafen Hahn eingeführt. Die Tiere sind offenbar für Versuche bestimmt. Damit gehören sie zu fast zwei Millionen Tieren, die jährlich in Deutschland in Laboren verwendet werden.
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270, offenbar für Tierversuche vorgesehene Beagles sind aus den USA über den Flughafen Hahn nach Deutschland eingeführt worden. Darüber hat unserer Zeitung kürzlich berichtet. Vor diesem Hintergrund melden sich der Deutsche Tierschutzbund und sein rheinland-pfälzischer Landesverband zu Wort: „Diese Hunde sind keine Messinstrumente, sondern Lebewesen mit Gefühlen“, erklärt die Landesvorsitzende Anna-Lena Busch.