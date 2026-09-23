Im Saarland starben seit Januar zwei Männer beim Baden – beide in Flüssen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei Badeunfällen sind im Saarland seit Jahresbeginn zwei Menschen ums Leben gekommen. Das sind genauso viele wie im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in ihrer Sommerbilanz mitteilte. Bundesweit registrierte die DLRG seit Jahresbeginn 320 tödliche Wasserunfälle und damit 8 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Bei beiden Toten im Saarland handelt es sich laut DLRG um Männer. Einer ertrank im Mai und einer im August jeweils in einem Fluss.

Nach eigenen Angaben wachen bundesweit mehr als 50.000 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der DLRG jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Die Zahlen in der Nachwuchsausbildung steigen. «Jede zusätzliche Rettungsschwimmerin und jeder zusätzliche Rettungsschwimmer macht Deutschlands Gewässer ein Stück sicherer», sagte die DLRG-Präsidentin Ute Vogt.